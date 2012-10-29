Форма поиска по сайту

29 октября 2012, 16:45

Происшествия

Бывший финансист НИИ Минобороны присвоил 4 миллиона рублей

Бывший финансист НИИ Минобороны при покупке жилых площадей присвоил себе четыре миллиона рублей. Как сообщили в Следственном комитете, четыре года назад Олег Данилов провел фиктивный конкурс и купил несколько квартир по завышенным ценам.

Свою вину он полностью признал и даже возместил ущерб Министерству.

Дело квалифицировали по статье "мошенничество в особо крупном размере". Олегу Данилову грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в настоящее время продолжается следствие еще по пяти уголовным делам в отношении сотрудников Минобороны. Чиновников "Оборонсервиса" подозревают в мошенничестве при реализации недвижимости, акций и земельных участков.

