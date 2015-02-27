Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля 2015, 13:09

Происшествия

Полицейские задержали афериста, выдававшего себя за сотрудника ФСБ

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Столичные полицейские задержали афериста, который совершил мошенничество под видом сотрудника ФСБ, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Прошлым летом в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 43-летний уроженец Оренбурга. По его словам, весной в кругу приятелей он познакомился с мужчиной. Тот представился сотрудником ФСБ и предложил помочь с деловыми проблемами потерпевшего.

При этом мошенник запросил за свою услугу крупную сумму денег. Потерпевший перечислил на счет нового знакомого 1,5 миллиона рублей, однако тот так и не выполнил обещания и перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-профилактической операции "Заслон-1" сотрудники угрозыска задержали в одной из квартир на Кутузовском проспекте подозреваемого. Им оказался 54-летний житель Московской области, который не имел никакого отношения к службе в ФСБ. В ходе обыска у него изъяли поддельное удостоверение сотрудника службы безопасности.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас задержанный находится под стражей, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ссылки по теме


Ранее на северо-западе столицы сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии мошенничеств. Установлено, что в феврале-марте прошлого года подозреваемый разыскивал желающих приобрести иномарки, после чего встречался с потенциальными покупателями на улице Нижние Мневники и, выдавая себя за опытного предпринимателя в сфере автоторговли, предлагал помощь в приобретении машин из Северной Америки.

Получив предоплату, аферист не выполнял взятого на себя обязательства и переставал выходить на связь.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства на Первомайской улице. Им оказался 29-летний житель столицы.

Сайты по теме


мошенничество следствие задержание Заслон-1

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика