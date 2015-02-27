Полицейские задержали афериста, выдававшего себя за сотрудника ФСБ

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Столичные полицейские задержали афериста, который совершил мошенничество под видом сотрудника ФСБ, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Прошлым летом в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 43-летний уроженец Оренбурга. По его словам, весной в кругу приятелей он познакомился с мужчиной. Тот представился сотрудником ФСБ и предложил помочь с деловыми проблемами потерпевшего.

При этом мошенник запросил за свою услугу крупную сумму денег. Потерпевший перечислил на счет нового знакомого 1,5 миллиона рублей, однако тот так и не выполнил обещания и перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-профилактической операции "Заслон-1" сотрудники угрозыска задержали в одной из квартир на Кутузовском проспекте подозреваемого. Им оказался 54-летний житель Московской области, который не имел никакого отношения к службе в ФСБ. В ходе обыска у него изъяли поддельное удостоверение сотрудника службы безопасности.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас задержанный находится под стражей, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее на северо-западе столицы сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии мошенничеств. Установлено, что в феврале-марте прошлого года подозреваемый разыскивал желающих приобрести иномарки, после чего встречался с потенциальными покупателями на улице Нижние Мневники и, выдавая себя за опытного предпринимателя в сфере автоторговли, предлагал помощь в приобретении машин из Северной Америки.

Получив предоплату, аферист не выполнял взятого на себя обязательства и переставал выходить на связь.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства на Первомайской улице. Им оказался 29-летний житель столицы.