У столичного машиностроительного вуза пытались похитить 770 млн рублей

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Прокуратура возбудила уголовное дело о попытке хищения 770 миллионов рублей у Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ), сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, вуз заключил с "Консалт-Риэлти" соглашение о взаимозачете оставшейся суммы обязательств по договору на выполнение ремонтных работ.
Позже компания заключила с подставным лицом фиктивный договор уступки права требования от МАМИ долга в размере более 10 миллионов долларов США. Причем за уступку "Консалт-Риэлти" якобы получила 200 миллионов рублей, но деньги фактически перечислены не были.
В дальнейшем новый кредитор обратился с иском о взыскании с МАМИ 770 миллионов рублей. Суд первой инстанции отказал в требовании, но после апелляции с вуза взыскали всю сумму долга.
Несмотря на данные, указывающие на наличие признаков мошенничества, дознаватели полиции неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела. Только после вмешательства прокуратуры завели дело по статье "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
Помимо этого, прокуратура вынесла представление руководству Главного управления МВД России по Москве за нарушение норм уголовно-процессуального законодательства.
В 2015 году число случаев мошенничества в столице выросло на 32 процента. За три месяца этого года рост составил 21 процент.
По словам замначальника управления уголовного розыска столичной полиции Станислава Тяпкина, в общей массе мошенничества составляют 10,2 процента.