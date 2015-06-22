Сергей Полонский готов вернуть деньги обманутым дольщикам

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Сергей Полонский сочувствует обманутым дольщикам и готов вернуть вкладчикам их деньги. Однако взамен бизнесмен хочет вернуть обратно компанию "Аванта", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ранее стало известно, что дольщики планируют провести акцию у изолятора "Матросская тишина", чтобы заставить Полонского пойти навстречу девелоперской компании ФЦСР. Пресс-секретарь бизнесмена Илья Розенфельд отметил, что в сентябре 2011 года у Полонского забрали проект "Кутузовская Миля".

"Он потерял физическую возможность достроить 18 корпус, был лишен средств для выполнения этой задачи. В те дни, когда ФЦСР выставило его и его рабочих со стройки, Сергей Юрьевич предупреждал дольщиков, что ФЦСР заберет их деньги и не даст им квартир. Так и получилось", – подчеркнул Розенфельд.

Он добавил, что Полонский готов вернуть все средства, если его компании "Аванта" вернут все средства, которые незаконно удерживает ФЦСР.

Ранее сообщалось, что психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала бизнесмена Сергея Полонского способным к участию в следственных действиях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

"Завершилось проведение экспертизы обвиняемого Полонского в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского. По ее результатам на сегодняшний день каких-либо препятствий к проведению с ним следственных действий нет", – сказала Алексеева.

Она отметила, что в ближайшее время Полонский и его адвокаты будут официально ознакомлены с результатами экспертизы. Ранее M24.ru сообщало, что бизнесмена проверят на вменяемость и наличие психических отклонений, требующих лечения.

Напомним, Сергею Полонскому было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. От дачи показаний он отказался, мотивируя свой отказ неготовностью и акклиматизацией.

По версии следствия, он похитил более 5,7 миллиарда рублей у участников долевого строительства жилищного комплекса "Кутузовская миля", возведение которого началось еще в 2002 году. Пострадавшими от действий Полонского признаны более 80 человек.

29 марта 2014 года против бизнесмена возбудили дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Его обвиняют в хищении около 150 миллионов рублей средств участников долевого строительства другого жилого комплекса – "Рублевская Ривьера".