Как не стать жертвой мошенников при устройстве на работу

Подбор персонала через социальные сети

В последнее время участились случаи мошенничества под маской кадровых агентств. Аферисты заставляют соискателей платить якобы "за трудоустройство", а потом исчезают с деньгами. Как не стать жертвой "кадровых" мошенников – в материале M24.ru.

Многие выпускники вузов испытывают трудности при поиске работы. В солидные компании на приличные должности не берут – требуется опыт работы, а зачастую проблемой является даже трудоустройство на стартовые позиции. В результате часть соискателей обращаются в кадровые агентства. Подобную тенденцию давно заметили мошенники, которые пытаются заработать на тех, кто ищет работу. Какие схемы существуют у аферистов и как не попасться на их удочку?

Агентства-однодневки и вступительные взносы

Самый старый из способов отъема денег у соискателей, который не меняется уже почти 20 лет, - лжекадровое агентство. Создается компания, которая якобы является кадровым агентством, существует месяц, а то и меньше, но за это время успевает получить неплохую прибыль за счет большого количества соискателей, после чего закрывается, чтобы снова возникнуть в другом месте под новым названием.

Потребовать денег от соискателя там могут в разной форме. Это может быть предложение: "Заплатите нам 5000 рублей и в течение десяти дней мы предоставим вам список компаний, которые согласны трудоустроить вас. Вам остается только выбрать". Когда кандидат через указанное количество времени приходит в офис, - никаких представителей компании там уже нет. Как и следов самого "кадрового агентства".

Могут поступить и по-другому: предложат купить распечатку с открытыми вакансиями. При прозвоне соискатель выясняет, что в большинстве объявлений указан неверный номер телефона, а некоторые вообще не подавали объявления о приеме на работу. В результате соискатель остается и без денег, и без работы.

Чтобы не быть обманутым, достаточно знать, что настоящие кадровые агентства не берут денег с соискателей до момента трудоустройства, а большинство из них имеет договор с работодателем, и для работника услуги кадрового агентства являются бесплатными. Если при обращении в кадровое агентство там просят заплатить какой-либо обязательный платеж до момента устройства на работу – это является причиной для обращения в правоохранительные органы.

Фото: ИТАР-ТАСС

Платные телефонные линии и дорогие SMS-сообщения

Не менее популярный способ обмана соискателей работы. Мошенники размещают вакансии, содержащие известные названия компаний-работодателей и указывают мобильный номер телефона.

Позвонив по указанному номеру, соискатель слышит в трубке предложение перезвонить на другой, актуальный номер. Перезвонив по указанному номеру он слышит в трубке предложение оставаться на линии и только потом узнает, что линия, по которой он звонил, является платной, а стоимость минуты разговора составляет, например, 100 рублей в минуту.

В столице действуют аферисты под видом работодателей

Аналогично поступают мошенники и с SMS-сообщениями, когда просят отправлять контактные данные для связи с работодателем на некий короткий номер. За отправку такого сообщения с соискателя списывают внушительную сумму со счета.

Совет здесь один – быть внимательными и недоверчивыми. Не отсылать никакой информации на короткие номера телефонов и всегда обращать внимание, когда в объявлениях указывают необычные телефонные префиксы.

Первые взносы и платные материалы

Нельзя расслабляться и при устройстве в некоторые компании, которые предлагают работу в сфере прямых продаж. Иногда соискатель узнает довольно неприятные для себя подробности: в самый первый день он должен купить у компании определенное количества единиц товара, потом продавать его, а выручку сдавать компании, за получение в будущем зарплаты.

Иногда эти компании, получив деньги, вообще не предоставляют никакого товара и исчезают в неизвестном направлении. Иногда не исчезают, но соискатель ничего не может продать, потому что все, что он приобрел для дальнейшей перепродажи, было куплено по сильно завышенной цене и продавать приходится по цене ниже, чем приобрел изначально. Нередко товар вообще является бракованным.

Схожая схема действует и при так называемой работе "на дому", когда соискателю предлагают приобрести набор материалов и обучающих пособий для работы. Работник платит деньги за пособия, которые обещают выслать на электронную почту, после чего мошенники исчезают.

Следует помнить одно простое правило: деньги платит работодатель работнику, а не наоборот. Если при трудоустройстве вам предлагают какую-то хитроумную схему, - это лишний повод задуматься о честности намерений работодателя.

Фото: ИТАР-ТАСС

Что делать, если обманули?

Первый и, пожалуй, единственный совет – незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. В большинстве случаев фирмы-однодневки успевают исчезнуть еще до того, как обманутый соискатель дойдет до полиции.

А даже если и дойдет, то вернуть обратно потраченные деньги будет практически невозможно.

Обычно никаких документов на руках у соискателя после "общения" с мошенниками не остается и надеяться на возврат денежных средств жертве аферистов не приходится.

Следует помнить, что кадровые агентства, как правило, хорошо известны. Солидные и известные компании работают на российском рынке уже много лет и имеют массу рекомендаций и характеристик от тех, кто уже воспользовался их услугами.

Василий Макагонов