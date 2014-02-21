Сотрудник московской фирмы пойдет под суд за хищение миллиона рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Завершено расследование уголовного дела о хищении у страховой компании. Обвиняемый - сотрудник этой же фирмы - совершил 51 преступление и похитил около 1 миллиона рублей.

В ходе следствия было установлено, что один из работников компании, трудясь в должности специалиста по страхованию в ООО "Страховая касса", разработал схему хищения денежных средств. Он планировал "зарабатывать", внося недостоверные данные в финансовую отчетность.

В январе прошлого года злоумышленник внес неверную информацию в базу данных, уменьшив тем самым сумму выручки компании.

В октябре 2013 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает пресс-служба главка столичной полиции. В январе фигуранту дела предъявили обвинение. Дело направлено в Тимирязевский районный суд для рассмотрения по существу.