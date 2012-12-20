Алексею Навальному предъявлено обвинение в мошенничестве

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет предъявил Алексею Навальному обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств.

Ранее сегодня аналогичное обвинение было предъявлено брату Алексея – Олегу.

По версии следствия, Алексей создал фирму ООО "Главное подписное агентство", а Олег, являясь замдиректора филиала "Почта России", убедил представителей одной из торговых иностранных компаний, работающей в России, заключить договор на грузоперевозки почты с помощью "Главного подписного агентства".

Услуги по грузоперевозкам оказывались по завышенной стоимости, отмечают в СК. Так, указанная компания перечислила Навальным 55 миллионов рублей при реальной стоимости перевозки грузов в 31 миллион.

"Таким образом, Олег и Алексей Навальные совершили хищение мошенническим путем денежных средств торговой компании в сумме свыше 55 миллионов рублей", - говорится в пресс-релизе СК. Большую часть этой суммы братья потратили на собственные нужды, а более 19 миллионов рублей ушли на то, чтобы легализовать полученные преступным путем средства.

В частности, отметили в ведомстве, Навальные по фиктивным договорам перевели деньги с расчетного счета ООО "Главное подписное агентство" на расчетный счет подконтрольной им "Кобяковской фабрики по лозоплетению" за аренду нежилого помещения, сырье и материалы.

Свою вину браться Навальные не признают. Сейчас оба они находятся под подпиской о невыезде.