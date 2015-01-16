Как не попасть в руки брачных мошенников

Как вычислить недобросовестное брачное агентство

Москвичи все чаще жалуются на недобросовестные брачные агентства. По оценкам экспертов, уровнем подобных услуг недоволен каждый третий клиент, передает телеканал "Москва 24".

На сайтах отзывов можно найти десятки негативных комментариев, посвященных неудовлетворительной работе таких организаций. Обезопасить себя от мошенников можно, поняв принцип их работы и следуя нескольким простым правилам.

Методика работы "черных сватов" почти одинаковая. Человек делает предоплату, а потом с ним заключается брачный договор. В течение нескольких дней ему обещают найти подходящую пару. Время проходит, но свидания не назначаются. При звонке в организацию, консультанта заключившего договор, как правило, не оказывается на месте.

В организациях, которые работают добросовестно, никогда не берут предоплаты.

"Клиент должен сам выбрать, с кем ему работать. Первичная консультация в нашей ассоциации всегда бесплатна. Человек приезжает и получает полную информацию", - рассказал сотрудник брачного агентства Жанна Киплюк.

Предоставление полной информации об агентстве – еще один признак добросовестной компании. Юристы всегда советуют сохранять чеки об оплате, при обращении в брачное агенство. Платежные документы могут пригодиться для доказательства факта обмана в суде.

Работники подобных агентств обычно хорошие психологи. Многие из клиентов волнуются и стесняются. Чтобы клиент расслабился, общение начинается с комплимента. После радушного приема бдительность человека падает и его легче убедить в том, что для решения проблем необходимо воспользоваться платными услугами агентства.

Цена за размещение фотографий начинается от 7 тысяч рублей. Обучение приемов обольщения у противоположного пола уже будет стоить порядка 18 тысяч рублей. Больше всего придется заплатить за vip-подход или индивидуальный, точечный подход. Цена услуги начинается от 38 тысяч рублей. За такие деньги обещают "результат, превосходящий все ожидания".

Россия входит в 10 стран с самым высоким уровнем разводов. По статистике каждая вторая супружеская пара в стране расторгает брак. По данным ВЦИОМ, среди главных причин - измена, бедность и непонимание.