Полиция объявила в розыск организатора сети подпольных банков

ИТАР-ТАСС

Организатор сети подпольных банков в Москве, "отмывших" средства на миллиарды рублей, объявлен в федеральный розыск, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.

Банки специализировались на незаконном обналичивании денег. Делалось это через подставные фирмы, оформленные на граждан, которые даже не подозревали, что являются их владельцами.

Ряд фирм был зарегистрирован на умерших людей или по потерянным паспортам. При этом работали подпольные банки на территории плодоовощной базы. Ежедневный оборот доходил до нескольких десятков миллионов рублей в день.

Информацию о незаконной деятельности правоохранительные органы получили в начале 2012 года. На данный момент в отношении одной из участниц преступной группы уже вынесен приговор. С учетом полного признания вины и сотрудничества со следствием она получила 2,5 года условно. Дела других участников группы выделены в отдельное производство, следствие по ним продолжается.

Мошенники "работали" по следующей схеме. Организатор нелегального бизнеса Джейхун Ахмедов, объявленный в розыск, подыскивал клиентов, нуждавшихся в быстрой обналичке денег, вел переговоры с руководителями организаций-клиентов, а также регистрировал фиктивные фирмы.

После того как клиенты перечисляли деньги на счета фиктивных банков, наличные забирались за вычетом комиссионных в размере 3% от суммы. Прибыль от сделок Ахмедов распределял между подельниками.

По данным следствия, в преступную группу входили только знакомые между собой банковские служащие и коммерсанты, причем роли между соучастниками были четко распределены.

По факту преступления возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, мошенникам грозит до 7 лет тюрьмы.