В Москве задержан подозреваемый в мошенничестве с автостраховками

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

На юго-западе Москвы задержан подозреваемый в мошенничестве в области автострахования, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Некоторое время назад в полицию обратился 66-летний пенсионер с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что познакомился со страховым агентом, который за 30 тысяч рублей застраховал его машину. Позже, попав в аварию, потерпевший узнал, что полис был фиктивным.

Подозреваемый, 33-летний безработный уроженец ближнего зарубежья, задержан сотрудниками отдела угрозыска МВД России в съемной квартире в Академическом районе.

Он рассказал, что чистые бланки полисов похитил в одной из страховых компаний, где ранее работал. По данным полиции, он продал более 15 таких полисов. Стоимость каждого варьировалась от 30 до 50 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.