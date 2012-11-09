В отношении экс-депутата Егиазаряна завели новое уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Экс-депутат Госдумы Ашот Егиазарян подозревается в отмывании незаконно добытых 720 миллионов рублей. Ранее в отношении политика были заведены уголовные дела по подозрению в мошенничестве.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Егиазаряна и неустановленных лиц. Они подозреваются в легализации денежных средств, добытых преступным путем", – сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

Он отметил, что "речь идет о 460 бездокументарных акциях ЗАО "Центурион-Альянс" на сумму не менее 720 миллионов рублей". По данным следствия, сделка была совершена с похищенными акциями одного из акционеров ТК "Европарк", строительство и управление которого и осуществляло ЗАО "Центурион-Альянс", Виталия Смагина. Смагин заявил о похищении Егиазаряном принадлежащих ему 20% акций "Центурион-Альянса" в 2010 году. В октябре того же года Госдума дала согласие на возбуждение уголовного в отношении Егиазаряна дела по статье "Мошенничество".

В марте 2012 года в отношении экс-депутата было возбуждено дело по статье "Мошенничество" по факту незаконного приобретения права на принадлежащие предпринимателю Михаилу Ананьеву акций ОАО "Инвест-Центр" на сумму около 6 миллиардов рублей.

Кроме того, по данным следствия, Егиазарян и его пособники с 2008 по 2009 год, "действуя путем обмана и злоупотребления доверием", похитили 75 330 акций ОАО "Даев Плаза" на общую сумму не менее 2 миллионов долларов.

В настоящее время подозреваемый находится за границей, он объявлен в международный розыск. 31 января 2012 года Басманный суд выдал санкцию на заочный арест Егиазаряна.