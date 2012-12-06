Бывший топ-менеджер дочки ВЭБа задержан в Москве по делу о хищениях

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве задержаны бывший топ-менеджер одной из "дочек" Внешэкономбанка Алексей Шулепов и гендиректор ЗАО "Пик" Виталий Варфоломеев. Их подозревают в хищениях у ВЭБ золоторудного месторождения в Читинской области, запасы которого оцениваются в 1 триллион рублей.

По версии следствия, бизнесмены также завладели кредитом почти в 250 миллионов рублей, выделенным на обустройство и разработку месторождения.

Уголовное дело было возбуждено по статье "мошенничество в особо крупном размере". С заявлением в правоохранительные органы обратился гендиректор дочерних структур Внешэкономбанка ООО "ВЭБ-Инвест" и ООО "Глобал Кредит Резерв" Андрей Марченко, пишет "Коммерсант".

В ходе проверки полицейские установили, что в период с марта 2011 года по май 2012 года Алексей Шулепов, который тогда был гендиректором "ВЭБ-Инвест", заключил с ЗАО "Пик", принадлежащим Виталию Варфоломееву, "ряд экономически нецелесообразных, невыгодных и рискованных сделок, направленных на отчуждение активов ООО "Глобал Кредит Резерв"".

Шулепову удалось втайне от руководства ВЭБа переоформить 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения в Забайкальском крае. С 2010 года оно должно было выйти на проектную производительность с ежегодной добычей не менее 750 килограммов металла. Однако предприятие никаких работ не начинало. Разработку должно вести созданное компанией "Глобал Кредит Резерв" "Андрюшкинское горнорудное предприятие". При этом согласно госреестру, его учредителем является ЗАО "Пик".

Вывод актива бывший топ-менеджер завершил в мае 2012 года — за три дня до своего увольнения. Остановить хищение удалось уже на стадии перепродажи третьим лицам.

Следователи и сотрудники ГУЭБиПК провели обыски в офисах ряда коммерческих структур, а также в особняке Алексея Шулепова на Рублево-Успенском шоссе. Были изъяты документы, касающиеся сделок с ЗАО "Пик". При этом сам бизнесмен своей вины не признал.

Обыски и изъятия документов прошли и в квартире Виталия Варфоломеева. После этого обоих подозреваемых доставили на допрос. Как стало известно "Коммерсанту", Варфоломеев пошел на сотрудничество со следствием.