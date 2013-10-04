Жителям Электростали в квитанции ЖКУ включили "пожертвования на храм"

Электростальцам в квитанции ЖКХ включили графу "пожертвования на храм"

Жителям Электростали в квитанции на оплату ЖКУ включили графу "пожертвования на строительство храма". Размер пожертвования – 50 рублей в месяц.

Местные власти сообщили, что подобная практика действует уже много лет, жильцы сами определяют жертвовать ли им на храм, и никаких нарушений здесь нет. Чиновники утверждают, что графу "пожертвования" можно просто вычеркнуть.

Другого мнения придерживаются интернет-блогеры, которые уверены, что граждане обычно платят полную стоимость, даже не читая платежку. Происходящее они называют мошенничеством: несмотря на многочисленные пожертвования, храм превратился в долгострой.