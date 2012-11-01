Следствие просит суд арестовать двух фигурантов "дела Оборонсервиса"

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках уголовного дела о крупном мошенничестве в ОАО "Оборонсервис" задержаны руководитель центра правовой поддержки "Эксперт" Екатерина Сметанова, а также ее гражданский супруг, передает "Интерфакс".

Следствие ходатайствует об аресте задержанных.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования дела о реализации по заведомо заниженным ценам принадлежащих Минобороны объектов недвижимости на допрос может быть вызван министр обороны России Анатолий Сердюков.

По данным Следственного комитета, махинации, ущерб от которых превышает 3 миллиарда рублей, проводились в компаниях, аффилированных с ОАО "Оборонсервис", председателем совета директоров которого до недавнего времени был Сердюков.

Напомним, по данному делу уже была допрошена бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева.

Следствие, в частности, намерено выяснить как уникальный 31-й Государственный проектный институт спецстроительства, единственный в стране занимавшийся реконструкцией космодромов, проектированием шахтных пусковых установок, причалов подводных лодок и объектов воздушно-космической обороны, оказался среди непрофильного актива и был продан коммерсантам.