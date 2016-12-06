МЧС предупредило о резком похолодании в Москве

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Резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов и более ожидается в Москве вечером во вторник. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Резкое снижение температуры, прогнозируемое в период с 6 утра до 6 вечера, связано со смещением активного циклона. Из-за понижения температуры воздуха на дорогах ожидается гололедица, а также сопутствующие ей заторы на дорогах и увеличение количества ДТП.
Главк МЧС по Москве настоятельно рекомендует пешеходам быть осторожнее, особенно при переходе проезжей части, по возможности помогать пожилым людям и детям, а водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.
Из-за возможного обледенения рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев, линий электропередач и слабоукрепленных конструкций.
В течение дня будет 5– 7 градусов мороза, однако уже к вечеру температура начнет опускаться. Будет дуть северо-западный ветер, местами его скорость достигнет 15– 20 метров в секунду. Атмосферное давление также в течение дня будет повышаться и составит 744 миллиметра ртутного столба.
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