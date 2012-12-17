Прогулки по Москве: Сретенский монастырь

"Вера, Надежда, Любовь": история Сретенского монастыря

Сретенский мужской монастырь – один из самых древних в Москве.

Основание

В 1395 году на территорию Руси вторгся Тамерлан. Захватив Рязань и Елец, он приближался к Москве. Его воины не знали пощады ни к кому – ни к женщинам, ни к старикам, ни к детям. "Весть о нашествии сего "нового Батыя" привела в ужас всю Россию", - пишет Николай Карамзин. Москвичи трепетали, ожидая скорбной участи. Князь Василий, сын Дмитрия Донского, был не искушен в сражениях, но его мать – великая княгиня Евдокия – вселяла в сына уверенность. Великий князь Василий I, собрав дружину, выступил на встречу Тамерлану, а Москва осталась на попечении княгини Евдокии.

Рядом со Сретенским монастырем на Рождественском бульваре стоит Поклонный крест, имеющий прямое отношение к обители. Крест был установлен Центром национальной славы России в память о княгине Евдокии. Совсем девочкой она несколько лет жила во Владимире и подолгу молилась перед чудотворной иконой Владимирской Божьей матери. В сложное для Москвы время она повелевает принести сюда дорогой ей образ. Весь город вышел встречать икону – как и князья, так и простой люд. Все слезно, на коленях, молились о спасении. Когда москвичи встречали икону, хан Тамерлан дремал в своем роскошном царском шатре. Неожиданно во сне в лучезарном сиянии ему явилась жена неописанного благолепия, окруженная множеством святителей и грозных всадников. Жена повелела ему оставить пределы русской земли. Тамерлан проснулся в ужасе и сразу приказал войскам отступить. Беззащитная Москва была спасена.

Фото: pravoslavie.ru

В этом же году, на месте встречи иконы, княгиня Евдокия и князь Василий построили деревянную церковь Сретения Владимирской иконы Божьей матери. Сретение означает – "встреча", а сам Сретенский монастырь был основан через два года после описываемых событий. Ежегодно 26 августа, или 8 сентября по новому стилю, сюда на общий молебен стали приносить крестным ходом из Успенского собора Кремля Владимирскую икону Божьей матери. Именно в этом московском соборе и находилась глубоко чтимая икона. Обычай сохраняется и в наши дни.

До недавнего времени считалось, что Сретенский монастырь был основан именно на том месте, где находится ныне, но в 1984 году историк Сухман высказал гипотезу, что монастырь первоначально находился в районе Сретенских (Никольских) ворот Китай-города и был перенесен оттуда в связи со строительством Китайгородской стены. Эта гипотеза, вызвавшая поначалу возражения, подтверждается летописными источниками. Как отмечает Типографская летопись, икону встречали "на Кучкове поле близь града Москвы, на самой на велице дорозе Володимерской" - а нынешняя Сретенка никогда не была частью Владимирской дороги.

Расцвет

С первого дня своего основания Сретенский монастырь играл огромную духовную роль в жизни Москвы, являясь сосредоточением знаменитых московских крестных ходов – из Кремля на Сретенку. Обитель имела высокий чин, поэтому в разное время ей покровительствовали многие царствующие фамилии.

При великом князя Иоанне III, а это время расцвета каменного зодчества, храмы Владимирской иконы Божьей матери и преподобной Марии Египетской были перестроены в камне.

У Сретенского монастыря москвичи и духовенство во главе с митрополитом Макарием встречали царя Иоанна IV Васильевича, возвращающегося в Москву после победного взятия Казани. Царь Иоанн Грозный посетил тогда монастырь и одарил его щедрыми пожертвованиями. А в Смутное время, когда московский Кремль захватили польские интервенты, Сретенский монастырь стал генеральным штабом русских войск, сражавшихся под знаменами Минина и Пожарского. Здесь врачевали раны князя Дмитрия Пожарского, получившего тяжелые ранения.

Фото: pravoslavie.ru

"Наш монастырь исторически связан с именами многих русских царей. Здесь встречали Ивана Грозного после взятия Казани, а также в Смутное время в 1613 году встречали царя новой династии Романовых. Известно, что игумен монастыря по благословению митрополита отправлялся в Польшу и выполнял дипломатическую миссию", - рассказал насельник Сретенского монастыря иеромонах Игнатий.

Помощь монастырю оказывал и патриарх Никон. Художник, расписывающий в 1707 году новый каменный монастырский собор, даже изобразил его в числе святых.

Наибольшего расцвета Сретенский монастырь достиг к концу XVII века при царе Федоре Алексеевиче. Именно на его средства был возведен новый собор во имя Сретения Владимирской иконы Божьей матери, сохранившейся до наших дней. Государь повелел поставить в иконостас собора образы святых покровителей царской семьи. К южной стене храма был пристроен придел в честь Рождества Иоанна Предтечи, а в 1707 году собор был расписан по заказу стольника Грибоедова, предка известного драматурга. Фрески собора Сретенского монастыря являются уникальными — это последний шедевр древнерусского московского искусства.

Советское время

После Октябрьского переворота 1917 года Сретенский монастырь стал одним из главных духовных центров борьбы с новой властью за православие. Здесь часто служил Святейший Патриарх Тихон, которого советская власть считала своим заклятым врагом.

"Последним настоятелем нашей обители был священномученик архиепископ Иларион (Троицкий), известный богослов и церковный деятель. Он был ближайшим сподвижником Святейшего Патриарха Тихона. В самые тяжелые для церкви годы – во время гонений – он стал настоятелем нашего монастыря. Особо важно, что в те годы обитель была захвачена обновленцами. Это такое направление в церкви, которое близко сотрудничало с государственными органами и фактически было направлено на разрушение церкви изнутри. Священномученик Иларион сделал все, чтобы изгнать обновленцев. Он известен тем, что был очень непреклонен в вопросе возможного сотрудничества с государственными атеистическими органами. И именно поэтому был, как и многие его собратья, отправлен в заключение. Он отбыл два срока в Соловецком лагере и умер в пересыльной тюрьме в Санкт-Петербурге", - сказал насельник Сретенского монастыря иеромонах Игнатий.

В советское время была разобрана древняя церковь Сретения Господня, затем — храм святителя Николая, потом снесли Святые Врата с колокольней, настоятельский и братские корпуса и церковь святой Марии Египетской. В оставшихся помещениях разместились общежития офицеров НКВД. На территории бывшего монастыря велись расстрелы.

Наши дни

В 1991 году собор Сретения Владимирской иконы Божией Матери был передан Русской Православной Церкви и открыт для богослужения в качестве приходского храма. Сейчас монастырь насчитывает более 40 насельников. Литургия в соборе совершается ежедневно. При монастыре организованы катехизические курсы для недавно вступивших в церковную жизнь людей.

В крипте Владимирского собора находится точная копия Туринской Плащаницы в натуральную величину (негатив и позитив), освященная Патриархом Алексием II как Нерукотворный образ Спасителя.

Фото: ИТАР-ТАСС

"У нас в монастыре также находится центр по изучению Туринской Плащаницы. Его открытие связано с тем, что много лет назад один ученый из Америки передал в наш монастырь точную копию Туринской Плащаницы – фотокопию в натуральный размер. И сейчас наши прихожане могут ее увидеть в крипте Воскресения Христова. Там она выставлена для доступа прихожан", - добавил иеромонах Игнатий.

Также здесь работает центр "Преодоление", занимающийся медицинской, духовной и социальной реабилитацией наркозависимых детей и подростков.