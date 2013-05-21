Шесть городских мобильных приложений работают в Москве

Столичные мобильные приложения и сервисы

Власти Москвы на сегодняшний день запустили 6 мобильных приложений, позволяющих получать государственные услуги. Это "Транспорт Москвы", "Мобильная приемная", "Мобильный портал госуслуг", "Московское парковочное пространство", "ЖКХ Москвы" и "Туристический портал Москвы".

Приложения доступны для операционных систем Android, iOS и Windows Phone.

С помощью сервиса "Транспорт Москвы" можно отправить бесплатные сообщения владельцам авто, узнать информацию по парковкам и остановкам городского транспорта, проверить наличие штрафов ГИБДД и фактов эвакуации автомобиля, получить справочную информацию для автолюбителей и пешеходов.

"Мобильная приемная" позволяет пользователям отправлять 14 типовых и ряд сезонных обращений (невывезенный мусор, гололед во дворе, ямы на дорогах и прочее) и отслеживать статус сообщения.

Возможности приложения "Мобильный портал государственных услуг": интерактивная карта объектов городской структуры; проверка начислений по коммунальным платежам; получение информации о наложенных штрафах ГИБДД; поиск эвакуированного автомобиля; проверка легальности такси; поиск вакансий.

Приложение "Московское парковочное пространство" позволяет находить парковки и объекты с помощью интерактивной карты, управлять парковкой.

Сервис "ЖКХ Москвы" представляет полезную информацию о доме и услугах ЖКХ; информацию о платежах по оплате услуг ЖКХ; планы по отключению горячей воды; общую информацию о доме, ЖКХ, ТСЖ и управляющей компании; позволяет создавать опросы.

С помощью "Мобильного туристического портала Москвы" можно посмотреть интерактивную карту с указанием городских объектов и каталогом мест по интересам, получить справочную и контактную информацию по отелям Москвы, посмотреть афишу событий и краткое описание экскурсионных маршрутов.