В центрах госуслуг "Мои документы" откроют дополнительные окна

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в работе центров госуслуг "Мои документы". Там откроют дополнительные окна для обслуживания граждан, сообщается на сайте кабинета министров.

В правительстве отметили, что нововведение направлено на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

Согласно нормативам, время ожидания в очереди на оказание услуг в МФЦ не должно превышать 15 минут.

Отметим, что на портале "Наш город" москвичи могут пожаловаться на затянувшееся ожидание в очереди в центре госуслуг. Там появилась новая тема "Длительное ожидание приема" в категории "Многофункциональные центры".

Жалобу можно отправить, если время ожидания с момента выдачи талона электронной очереди и до момента обращения в окно для подачи документов или получения результата услуги превышает 15 минут.

Для отправки сообщения нужно заполнить все поля анкеты, в одном из которых обязательно указывается номер выданного в учреждении талона. Это позволит провести проверку по факту нарушения.

Всего в Москве работают 104 центра "Мои документы", обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса.

Всего столичные центры предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг. В 2015 году число центров "Мои документы" в Москве должно возрасти до 109.

Центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 60 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет не более семи минут.