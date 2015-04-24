В Москве пройдет митинг в память о жертвах геноцида армян

Фото: M24.ru/Михаил Сипко
В пятницу, 24 апреля, в Москве пройдет митинг, посвященный памяти жертв геноцида армян, сообщается на сайте Общероссийской общественной организации "Союз армян России".
Начало акции в 15.00, на территории Центрального Парка им. Горького, на Пушкинской набережной у Крымского моста. Данное мероприятие согласовано со столичными властями.
"Цель митинга – почтить память жертв геноцида армян в Османской Турции и содействие процессу международного осуждения данного преступления во избежание рецидива геноцида народов сегодня и в будущем", – отмечается в сообщении.
Добавим, что 24 апреля в музее Кафедрального собора Армянской апостольской церкви пройдет Хвалебный молебен. Кроме того, будет открыт мемориал, посвященный столетию геноцида. К памятнику возложат венки. В 14.00 на территории комплекса пройдет концерт.
24 апреля 2015 года в большинстве стран мира отметят траурную годовщину – Столетие Геноцида армян в Османской империи. Это первый геноцид двадцатого века. Тогда было уничтожено более 1,5 миллиона человек. Еще полмиллиона армян вынужденно расселились по всему миру, спасаясь от гибели.
Геноцид армян признали парламенты более 40 государств, среди которых Россия, и такие международные организации, как Совет Европы, Европарламент, Комиссия ООН по предотвращению и дискриминации и защите меньшинств.
В защиту армянского народа тогда выступили и представители русской интеллигенции, в числе которых писатели Максим Горький, Евгений Евтушенко, Валерий Брюсов, Юрий Веселовский и другие.
Первая международная реакция на насилие была выражена в совместном заявлении России, Франции и Великобритании в мае 1915 года. Тогда зверства против армянского народа были определены как "новые преступления против человечества и цивилизации".
