20 января 2017, 09:21

Политика

Голлливудские актеры вышли на митинг против Трампа в Нью-Йорке

Фото: twitter.com

Митинг против избранного президента США Дональда Трампа прошел в Нью-Йорке, сообщает "Вечерняя Москва".

В акции приняли участие около тысячи человек, в том числе мэр города Билл де Блазио и голливудские звезды: Марк Руффало, Алекс Болдуин, Роберт Де Ниро, режиссер Майкл Мур и певица Шер.

Собравшиеся возле небоскреба Trump Tower критиковали миллиардера за расовую дискриминацию и религиозную нетерпимость, а также выступали в поддержку иммигрантов и за доступность программ медицинского страхования.

Свой протест против Дональда Трампа также высказали 38 конгрессменов-демократов. Они заявили, что не собираются посещать церемонию инаугурации избранного президента США.

Мероприятие пройдет 20 января на центральном бульваре Вашингтона.

