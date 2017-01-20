Голлливудские актеры вышли на митинг против Трампа в Нью-Йорке

Фото: twitter.com
Митинг против избранного президента США Дональда Трампа прошел в Нью-Йорке, сообщает "Вечерняя Москва".
В акции приняли участие около тысячи человек, в том числе мэр города Билл де Блазио и голливудские звезды: Марк Руффало, Алекс Болдуин, Роберт Де Ниро, режиссер Майкл Мур и певица Шер.
Standing against hate w/ thousands of my fellow New Yorkers > literally anything #TrumpInauguration related ✊ #WeStandUnited #TheResistance pic.twitter.com/ondeXdpJUt— Elizabeth Vogt (@elizvogt) 20 января 2017 г.
Собравшиеся возле небоскреба Trump Tower критиковали миллиардера за расовую дискриминацию и религиозную нетерпимость, а также выступали в поддержку иммигрантов и за доступность программ медицинского страхования.
Мероприятие пройдет 20 января на центральном бульваре Вашингтона.