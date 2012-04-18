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Город

18 апреля 2012, 16:16

В Хорошевском районе завтра пройдет митинг

митинги парки акции Ходынское поле застройка

Вид на жилой дом "Парус" (в центре слева) и дома-трубы на Ходынском поле с вертолета. Фото ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

Жители Хорошевского района САО в полдень, 21 апреля, выйдут на митинг, чтобы потребовать выполнения постановления правительства Москвы №145 от 26.02.2002 года о строительстве ландшафтного парка на Ходынском поле.

Акция согласована на 1000 человек, но организаторы ожидают, что придет больше, — рассказала "Москве 24" депутат муниципального Собрания ВМО Хорошевское Елена Пушкарева.
Участники мероприятия в итоге озвучат и подпишут обращение к мэру Москвы С.Собянину.

Помимо основного требования о строительстве парка, в письме градоначальнику, которое оказалось в нашем распоряжении, речь идет также о создании на Ходынском бульваре пешеходной зоны.
Местные жители жалуются на закрытость властей и свою неинформированность о планах по застройке района.

Требования митинга 21 апреля на Ходынском поле

В целях оздоровления экологической обстановки в городе и обеспечения здорового образа жизни мы просим Вас вмешаться в сложившуюся ситуацию для скорейшего решения следующих задач:

1.Значительное ускорение реализации проекта создания парка «Исторические ландшафты Москвы». Включение этого проекта в действующие городские программы и обеспечение бюджетными источниками финансирования уже
в 2012-2013 годах.

2.Закрепление в нормативных актах Правительства Москвы пешеходного статуса Ходынского бульвара (уже сложившейся в течение 7 лет рекреационной зоны). Восстановление технических средств обеспечения безопасности гуляющих на бульваре граждан.

3.Обеспечение прав жителей Хорошевского района г. Москвы на доступ к полной и достоверной информации о планах по застройке Ходынского поля, а также на публичное обсуждение этих планов.

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