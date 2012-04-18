В Хорошевском районе завтра пройдет митинг

Вид на жилой дом "Парус" (в центре слева) и дома-трубы на Ходынском поле с вертолета. Фото ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

Жители Хорошевского района САО в полдень, 21 апреля, выйдут на митинг, чтобы потребовать выполнения постановления правительства Москвы №145 от 26.02.2002 года о строительстве ландшафтного парка на Ходынском поле.

Акция согласована на 1000 человек, но организаторы ожидают, что придет больше, — рассказала "Москве 24" депутат муниципального Собрания ВМО Хорошевское Елена Пушкарева.

Участники мероприятия в итоге озвучат и подпишут обращение к мэру Москвы С.Собянину.

Помимо основного требования о строительстве парка, в письме градоначальнику, которое оказалось в нашем распоряжении, речь идет также о создании на Ходынском бульваре пешеходной зоны.

Местные жители жалуются на закрытость властей и свою неинформированность о планах по застройке района.