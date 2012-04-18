В Хорошевском районе завтра пройдет митинг

Вид на жилой дом "Парус" (в центре слева) и дома-трубы на Ходынском поле с вертолета. Фото ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева
Жители Хорошевского района САО в полдень, 21 апреля, выйдут на митинг, чтобы потребовать выполнения постановления правительства Москвы №145 от 26.02.2002 года о строительстве ландшафтного парка на Ходынском поле.
Акция согласована на 1000 человек, но организаторы ожидают, что придет больше, — рассказала "Москве 24" депутат муниципального Собрания ВМО Хорошевское Елена Пушкарева.
Участники мероприятия в итоге озвучат и подпишут обращение к мэру Москвы С.Собянину.
Помимо основного требования о строительстве парка, в письме градоначальнику, которое оказалось в нашем распоряжении, речь идет также о создании на Ходынском бульваре пешеходной зоны.
Местные жители жалуются на закрытость властей и свою неинформированность о планах по застройке района.
Требования митинга 21 апреля на Ходынском полеВ целях оздоровления экологической обстановки в городе и обеспечения здорового образа жизни мы просим Вас вмешаться в сложившуюся ситуацию для скорейшего решения следующих задач:
1.Значительное ускорение реализации проекта создания парка «Исторические ландшафты Москвы». Включение этого проекта в действующие городские программы и обеспечение бюджетными источниками финансирования уже
в 2012-2013 годах.
2.Закрепление в нормативных актах Правительства Москвы пешеходного статуса Ходынского бульвара (уже сложившейся в течение 7 лет рекреационной зоны). Восстановление технических средств обеспечения безопасности гуляющих на бульваре граждан.
3.Обеспечение прав жителей Хорошевского района г. Москвы на доступ к полной и достоверной информации о планах по застройке Ходынского поля, а также на публичное обсуждение этих планов.