05 мая 2013, 18:28

Политика

У станции метро "Октябрьская" началось шествие оппозиции

У станции метро "Октябрьская" начинается шествие оппозиции

У станции метро "Октябрьская", на Калужской площади началось шествие оппозиции. На согласованное с властями Москвы мероприятие пришло около 400 человек, заявлено на "Марш свободы" было 10 тысяч митингующих.

Колонна пройдет по Якиманке до Болотной площади, где состоится митинг. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, охранять участников митинга будет около пяти тысяч сотрудников полиции.

Улица перекрыта для митингующих с помощью самосвалов, на входе стоит около 20 рамок металлоискателей. Освещают событие около ста журналистов и блогеров.

