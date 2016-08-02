Мемориальная доска начальнику железнодорожных войск появится на проспекте Мира

Фото: ТАСС/Владимир Тюкаев

Мемориальную доску Герою Социалистического Труда – начальнику железнодорожных войск генерал-полковнику Павлу Кабанову откроют на доме № 70 по проспекту Мира, сообщили m24.ru в пресс-службе Минобороны.

Доска создана студией военных художников им. Грекова на средства ветеранов Железнодорожных войск, ее установят в канун 165-летия службы (6 августа).

Павел Кабанов родился 11 июля 1897 года в Санкт-Петербурге, участвовал в Первой мировой войне, а с началом Гражданской войны был призван в ряды Красной Армии в первую железнодорожную роту.

В 1932 году стал слушателем Военно-транспортной академии, которую окончил в 1936 году. К началу войны Кабанов командовал железнодорожным соединением, его бригада получила почетное наименование "Познанской".

За годы войны под его руководством было восстановлено 22 тысячи километров железных дорог, 2,5 тысячи мостов, более 400 пунктов водоснабжения и свыше 11,5 тысячи километров линий связи.

После войны он в течении 23 лет командовал Железнодорожными войсками. Под его руководством были восстановлены разрушенные войной магистрали и построены десятки новых линий.

За свои заслуги генерал-полковник был удостоен ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, трех орденов Красного Знамени и двух орденов Трудового Красного Знамени.