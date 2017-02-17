Трамп может мобилизовать 100 тысяч военных для борьбы с мигрантами

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis
Администрация Трампа рассматривает возможность мобилизации 100 тысяч военнослужащих Нацгвардии для борьбы с нелегальными мигрантами, сообщает The Associated Press у себя на странице в Twitter.
BREAKING: Trump administration considers mobilizing as many as 100,000 National Guard troops to round up unauthorized immigrants.— The Associated Press (@AP) 17 февраля 2017 г.
Ранее Трамп сообщил, что строительство стены на мексиканской границе начнется в ближайшие месяцы. Затраты на возведение на первом этапе лягут на бюджет США, затем их должна будет возместить Мексика. Возврат будет происходить за счет денежных транзакций, которые будут идти в Мексику.