17 февраля 2017, 18:32

Трамп может мобилизовать 100 тысяч военных для борьбы с мигрантами

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis

Администрация Трампа рассматривает возможность мобилизации 100 тысяч военнослужащих Нацгвардии для борьбы с нелегальными мигрантами, сообщает The Associated Press у себя на странице в Twitter.

Ранее Трамп сообщил, что строительство стены на мексиканской границе начнется в ближайшие месяцы. Затраты на возведение на первом этапе лягут на бюджет США, затем их должна будет возместить Мексика. Возврат будет происходить за счет денежных транзакций, которые будут идти в Мексику.

мигранты США мобилизация Дональд Трамп жизнь в мире

