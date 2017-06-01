Форма поиска по сайту

01 июня 2017, 07:27

Общество

Туалетную бумагу с изображением Трампа начнут выпускать в Мексике

Фото: ТАСС/PA Images/Douliery Olivier

Производство туалетной бумаги с фамилией и изображением президента США Дональда Трампа запустил в мексиканский предприниматель Антонио Батталья, недовольный политикой американского лидера в отношении Мексики, сообщает газета The Telegraph.

Туалетная бумага под названием Trump будет выпускаться под слоганами "мягкость без границ" и "это стена, за которую мы заплатим".

Бизнесмен планирует перечислять 30 процентов дохода от продажи гигиенической продукции с изображением Трмпа на поддержку мигрантов, за выдворение которых из США выступает американский лидер.

