Туалетную бумагу с изображением Трампа начнут выпускать в Мексике

Фото: ТАСС/PA Images/Douliery Olivier

Производство туалетной бумаги с фамилией и изображением президента США Дональда Трампа запустил в мексиканский предприниматель Антонио Батталья, недовольный политикой американского лидера в отношении Мексики, сообщает газета The Telegraph.

Туалетная бумага под названием Trump будет выпускаться под слоганами "мягкость без границ" и "это стена, за которую мы заплатим".

Бизнесмен планирует перечислять 30 процентов дохода от продажи гигиенической продукции с изображением Трмпа на поддержку мигрантов, за выдворение которых из США выступает американский лидер.

[html]

Mexican company to roll out Trump toilet paper that boasts 'softness without borders' https://t.co/4hP6aUs9eQ pic.twitter.com/ghXydg9wBk — Telegraph News (@TelegraphNews) 1 июня 2017 г.

[/html]