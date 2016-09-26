Заключительный этап кинофорума "Рукопожатие" пройдет в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Кинофорум "Рукопожатие" в этом году проходил в шести городах России – Уфе, Казани, Ростове-на-Дону, Ярославле, Ялте и Москве. Заключительный этап события состоится в Москва 26-28 сентября в Центральном Доме журналиста. Об этом сообщают организаторы.

Кинофорум носит имя русского партизана Николая Киселева, который во время Великой Отечественной войны, рискуя собственной жизнью, вывел из оккупированной немцами Белоруссии на безопасную территорию более двухсот евреев, спасая их от неминуемой гибели. В Израиле Киселеву присвоено звание праведника народов мира. В 2013 году в Москве прошел первый кинофорум "Рукопожатие", который был приурочен к столетнему юбилею замечательного человека и героя. Телекомпания "АБ-ТВ" в 2008 году сняла о Киселеве документальный фильм "Список Киселева" – лента завоевала множество призов на различных кинофестивалях и была показана по многих российским и зарубежным телеканалам.

В рамках кинофорума "Рукопожатие" состоятся показы игровых и документальных фильмов, посвященных проблеме межнациональных отношений в обществе.