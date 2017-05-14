Форма поиска по сайту

14 мая 2017, 20:02

В мире

Говорить о "перезагрузке" в отношениях России и США нельзя − Тиллерсон

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал состояние отношений между Россией и США неудовлетворительным, хотя сейчас их перезагрузка едва ли возможна. Такую позицию Тиллерсон высказал в интервью телеканалу NBC.

Госсекретарь США подчеркнул, что нынешняя ситуация с точки зрения безопасности крайне невыгодна как для США, так и для всего мира. "Сможем ли мы это исправить − посмотрим", − добавил он.

Вместе с тем Тиллерсон не рекомендовал применять к отношениям двух стран термин "перезагрузка": по его убеждению, стереть прошлое нельзя, и поэтому нужно отталкиваться от того положения дел, которое сложилось на сегодняшний день.

