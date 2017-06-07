Коморские Острова разорвали дипломатические отношения с Катаром

Власти Коморских Островов сообщили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, передает агентство SPA.

По данным агентства, Министерство иностранных дел и международного сотрудничества этой страны направило заявление о разрыве дипотношений в посольство Катара в столице Коморских Островов – городе Морони. Уточняется, что решение начинает действовать с 7 июня.

Ранее стало известно, что дипломатические отношения с Катаром разорвали Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. Вскоре к ним присоединилась Мавритания.

Власти этих государств обвиняют Катар в поддержке террористических группировок. Они ввели ограничения на поставку продовольствия в Катар, а катарским дипломатам и простым гражданам приказано покинуть Арабские страны. Воздушное и морское сообщения с Дохой также были прерваны.

6 июня Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара, обсудив международную ситуацию и вопросы двустороннего сотрудничества. Президент России подчеркнул в ходе беседы, что международные споры лучше всего урегулировать мирным дипломатическим путем.

