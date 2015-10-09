Приостановлено движение поездов от "Партизанской" до "Щелковской"

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии метро от станции "Партизанская" до "Щелковской" приостановлено, сообщает пресс-служба метрополитена.

Это связано с "инцидентом с пассажиром". Как сообщают пользователи Twitter, на станции "Щелковская" человек упал на рельсы. В подземке рекомендуют пассажирам воспользоваться наземным транспортом.

От станции "Пятницкое шоссе" до "Партизанская" движение осуществляется в полном объеме.

[html]

Арбатско-Покровская линия. Участок Партизанская—Щелковская. Службы метрополитена делают все возможное для скорейшего возобновления движения. — Московское метро (@MetroOperativno) 9 октября 2015

Арбатско-Покровская линия. Приостановлено движение поездов от ст. Партизанская до ст.Щелковская. Пользуйтесь наземным транспортом. — Московское метро (@MetroOperativno) 9 октября 2015

[/html][html][/html]