09 октября 2015, 10:26

Приостановлено движение поездов от "Партизанской" до "Щелковской"

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии метро от станции "Партизанская" до "Щелковской" приостановлено, сообщает пресс-служба метрополитена.

Это связано с "инцидентом с пассажиром". Как сообщают пользователи Twitter, на станции "Щелковская" человек упал на рельсы. В подземке рекомендуют пассажирам воспользоваться наземным транспортом.

От станции "Пятницкое шоссе" до "Партизанская" движение осуществляется в полном объеме.

