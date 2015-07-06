Двойники Ленина и Сталина подрались в центре столицы

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Двойники Владимира Ленина и Иосифа Сталина подрались в подуличном переходе станции метро "Охотный ряд". Об этом сообщает Агентство "Москва".

С заявлением в отдел УВД на метрополитене обратился пострадавший Игорь Горбунов, работающий двойником Ленина на Манежной площади.

"По его словам, гражданин Латифа Валиев, работающий двойником Сталина на той же площади, ударил его три раза в спину зонтиком после спора", – сказал прокурор Московского метрополитена Александр Рыбак.

Причиной спора стало профессиональное недопонимание из-за того, что Валиев обвинил Горбунова в сотрудничестве с другим двойником Сталина. В результате нападения потерпевший получил ушибы мягких тканей и был вынужден обратиться в поликлинику.

Конкурентные войны двойников исторических личностей

По словам прокурора подземки, расследование драки взято на особый контроль.

