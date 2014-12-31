Женщина упала под поезд на станции метро "Тургеневская"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

На станция метро "Тургеневская" женщина упала под поезд. От полученных травм она скончалась, сообщил M24.ru руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Несчастный случай произошел 30 декабря в 23.20. Под приближающийся поезд упала 56-летняя женщина. Как отметили в пресс-службе, погибшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, что 29 октября произошел похожий случай. Тогда на рельсы на станции метро "Курская" Кольцевой линии упал мужчина. Он погиб.

А 1 ноября женщина выжила после падения под поезд на станции метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии. Пострадавшую извлекли из-под поезда и оказали медицинскую помощь.