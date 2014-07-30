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15 сентября Московский метрополитен проведет День открытых дверей для поставщиков и производителей, передает пресс-служба столичной подземки

Мероприятие пройдет в преддверии выставки общественного транспорта "Экспосититранс-2014" "с целью расширения спектра компаний-производителей и поставщиков и увеличения сети специализированных поставок качественного оборудования и услуг для метрополитена", - отмечается в сообщении подземки.

Для участия в Дне открытых дверей нужно будет не позднее 10 августа 2014 года заполнить Опросный лист участника.

Напомним, 15 июля в московском метро произошла крупнейшая за всю его историю катастрофа. Тогда между станциями метро "Славянский бульвар" и "Парк Победы" с рельсов сошло несколько вагонов поезда. По данным департамента здравоохранения Москвы, погибли 23 человека, более 400 пострадали.

Основная причина крушения поезда на "синей" ветке

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным Следственного комитета, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.

В связи с происшествием в подземке прошел ряд изменений. Так, Сергей Собянин отправил в отставку главу метрополитена Ивана Беседина, на его место назначили Дмитрий Пегова. Чиновник считает, что некоторые технологические процессы в московском метро нуждаются в корректировке, а некоторые, возможно, и в замене. Он отметил, что перед новым руководством стоят большие непростые задачи, однако Дмитрий Пегов заверил, что благодаря совместной работе с коллективом эти задачи удастся выполнить.

Пегов добавил, что глобальных кадровых перестановок в ГУП "Московский метрополитен" пока не ожидается. В первоочередных планах стоит усиление дисциплины персонала и проверка инфраструктуры метро.

Так, до особого распоряжения запретили установку новых стрелочных переводов. Кроме того, власти поручили руководству подземки разработать механизм обратной связи с пассажирами. В частности, горожанам будут раздавать анкеты, в которых можно оставить предложения и замечания по работе подземки. Также будет установлен особый контроль за допуском к работе подрядных организаций и контроль за сотрудниками.