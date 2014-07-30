Метрополитен выплатил 86 млн рублей пострадавшим в ЧП на "синей" ветке

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Московский метрополитен выплатил компенсации 84 пострадавшим в аварии на Арбатско-Покровской ветке, сумма составила 86 миллионов рублей, передает пресс-служба департамента транспорта.

Уточняется, что 41 миллион 50 тысяч рублей были выплачены наличными, а остальную сумму перевели на банковские счета пострадавших и их родственников. На данный момент специальная комиссия рассматривает еще 136 заявлений о выплате компенсаций.

До этого метрополитен выплачивал компенсации семьям погибших и пострадавшим, которые лечатся в больницах. С 19 по 22 июля представители подземки совместно с сотрудниками страховой компании и психологами посетили всех травмированных, за исключением тех, кто находился в тяжелом состоянии. Компенсации выплачивались прямо на месте наличными, также принимались заявления на перечисление денег на банковские счета.

В фойе инженерного корпуса Управления метрополитена по адресу: пр. Мира 41, стр.2. организован пункт приема граждан, который работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Всю информацию о выплатах компенсаций можно получить по телефону горячей линии: 8 (499) 787-25-86.

Какие документы нужно предоставить для получения выплат При причинении вреда здоровью необходимо представить следующие документы:

Заявление в свободной форме (рекомендуемую форму можно найти здесь)

Документ, удостоверяющий личность

Документы, подтверждающие полномочия лица, являющегося представителем пострадавшего (только в том случае, если документы подает не сам потерпевший, а его представитель)

Документы с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности (например, выписка из амбулаторной карты или справка)

Заключение судебно-медицинской экспертизы о степени утраты трудоспособности (если есть)

Справка, подтверждающая факт установления потерпевшему инвалидности или категории "ребенок-инвалид" (если есть) Выплата компенсации осуществляется в течение 30 календарных дней со дня представления всех документов.

При причинении вреда здоровью необходимо представить следующие документы:



Напомним, 15 июля, в 8.38 между станциями метро "Славянский бульвар" и "Парк Победы" с рельсов сошло несколько вагонов поезда. По данным департамента здравоохранения Москвы, погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, родственники погибших в результате аварии получат компенсацию в размере 1 миллиона руб. Люди, получившие травмы тяжелой степени, - по 500 тысяч рублей, средней степени - по 250 тысяч рублей, легкой - 50 тысяч рублей. Страховые выплаты от метро - по 2,25 миллионов рублей семьям погибших и до 500 тысяч пострадавшим. Детям, которые проживают в Москве и потеряли в результате аварии одного или обоих родителей, ежемесячно будут выплачивать по 13 тысяч рублей.