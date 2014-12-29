Станция "Котельники" откроется через два-три месяца - Собянин

Станция метро "Котельники" откроется через два-три месяца

Строительство метро "Котельники" практически завершено, станция будет открыта через несколько месяцев, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра новой станции Таганско-Краснопресненской линии.

"Строительные работы на станции "Котельники" по большей части выполнены. Сегодня будет запущена технологическая обкатка, первый поезд придет сюда. Конечно, необходима дополнительная наладка оборудования, это займет два-три месяца, а затем станция будет работать уже в постоянном режиме. "Котельники" - важная станция, я думаю, что это будет один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в Москве и области. Здесь будут проходить в сутки около 100-140 тысяч человек, это разгрузит в значительной степени "Жулебино" и "Выхино". К станции "Котельники" сделан соответствующий подъезд с эстакады на Новорязанском шоссе", - отметил мэр.

По состоянию на 20 декабря 2014 года в полном объеме сооружены перегонные тоннели от станции "Жулебино" до станции "Котельники", построены основные конструкции станционного комплекса "Котельники" из монолитного железобетона. Также проведен запуск в режим обкатки эскалаторов, выполнены работы по верхнему строению путей.

"Мы абсолютно точно понимаем, что линия основательно перегружена, поэтому, конечно, одной этой веткой или ее продолжением проблему юго-востока не решить. Поэтому мы параллельно строим до "Некрасовки" Кожуховскую ветку, которая в значительной степени разгрузит юго-восток. Это большая стройка, которая ведется одновременно на нескольких станциях и будет завершена в 2016 - 2017 годах. Я думаю, что она поможет в целом решить проблемы юго-востока", - заявил Собянин.

Ранее сообщалось, что стиль станции "Котельники" будет выдержан в традициях сталинского ампира. Пассажиры не увидят никаких ярких красок, как, к примеру, на станции "Жулебино". Здесь появятся несколько технологических новинок. Например, ступени на лестницах при входе в метро будут с подогревом. Также оборудуют лифты для маломобильных и пожилых людей.

У станции "Котельники" будет два вестибюля и три выхода. Один на Новорязанское шоссе, второй на улицы Маршала Полубоярова и Привольную. И еще один выход построят в районе Опытного поля. Воспользоваться новой станцией смогут жители подмосковных городов Котельники, Люберцы, Дзержинский.

Добавим, что московские власти до 2020 года собираются увеличить протяженность линий метро в полтора раза. Будут построены более 160 километров линий и 78 станций метро. В настоящее время строительство метрополитена развернуто на 150 площадках, на которых работают около 40 тысяч человек.