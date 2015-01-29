Автоматы для покупки билетов в метро хотят установить в подземных переходах

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Дополнительные автоматы для покупки билетов планируют устанавливать в подземных переходах. Об этом сообщил первый замглавы метрополитена Юрий Дегтярев, передает корреспондент M24.ru.

"Мы будем отслеживать все станции, будем добавлять кассиров, билетные автоматы, в том числе, в подземных переходах, - сказал Дегтярев.

По его словам, это делается для того, чтобы избежать длинных очередей в кассы. Он пояснил, что оптимальным считается, когда в кассах метро очередь не превышает 7 человек. Руководство подземки планирует достичь такого результата во всех кассах, добавил Дегтярев.

"Москва в цифрах": Билет из автоматов

Ранее M24.ru сообщало, что в московском метро поставят 223 банкомата, в которых можно будет пополнить карту "Тройка", оплатить парковку и штрафы ГИБДД. Уже в апреле установят 103 таких устройства.

Кроме того, пополнить "Тройку" сейчас можно не только в кассах перевозчиков, но и с помощью терминалов партнеров проекта, на станциях городского велопроката "Велобайк". Внести средства можно на портале Troika.mos.ru или с помощью "Яндекс.Деньги".