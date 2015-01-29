Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

29 января 2015, 12:03

Автоматы для покупки билетов в метро хотят установить в подземных переходах

метро автоматы билеты на метро Юрий Дегтярев

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Дополнительные автоматы для покупки билетов планируют устанавливать в подземных переходах. Об этом сообщил первый замглавы метрополитена Юрий Дегтярев, передает корреспондент M24.ru.

"Мы будем отслеживать все станции, будем добавлять кассиров, билетные автоматы, в том числе, в подземных переходах, - сказал Дегтярев.

По его словам, это делается для того, чтобы избежать длинных очередей в кассы. Он пояснил, что оптимальным считается, когда в кассах метро очередь не превышает 7 человек. Руководство подземки планирует достичь такого результата во всех кассах, добавил Дегтярев.

"Москва в цифрах": Билет из автоматов

Ранее M24.ru сообщало, что в московском метро поставят 223 банкомата, в которых можно будет пополнить карту "Тройка", оплатить парковку и штрафы ГИБДД. Уже в апреле установят 103 таких устройства.

Кроме того, пополнить "Тройку" сейчас можно не только в кассах перевозчиков, но и с помощью терминалов партнеров проекта, на станциях городского велопроката "Велобайк". Внести средства можно на портале Troika.mos.ru или с помощью "Яндекс.Деньги".

Сюжет: Метро 2020

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать