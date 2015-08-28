В сентябре в между "Юго-Западной" и "Тропарево" появится бесплатный Wi-Fi

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В сентябре в перегоне между станциям "Юго-Западная" и "Тропарево" Сокольнической линии метро появится бесплатный Wi-Fi, сообщила пресс-служба компании оператора Wi-Fi в метро "Максима Телеком".

"Мы приступили к строительным работам на перегоне между станциями "Юго-Западная" и "Тропарево". Суммарно в ходе работ будет проложено 8 километров оптического и электрического кабеля, а также установлено шесть новых базовых станций", - рассказал Агентству "Москва" пресс-секретарь "Максимы телеком" Илья Грабовский. Запустить Wi-Fi на данном перегоне планируют в сентябре.

"Система бесплатного доступа к сети Wi-Fi в Московском метрополитене не имеет аналогов в мире. Ежедневно к сети Wi-Fi в метро подключается более миллиона человек. Учитывая, что перегоном "Тропарево"-"Юго-Западная" пользуется около 70 тысяч человек в сутки, для нас важно оснастить этот участок бесплатным Wi-Fi", - отметил первый заместитель начальника Московского метро Юрий Дегтярев.

"Москва в цифрах": Wi-Fi в столичном метро

Ранее начальник подземки Дмитрий Пегов сообщил, что на тех станциях, которые только готовятся к вводу, Wi-Fi будет работать сразу с открытием станции.

Кроме того, интернет-провайдер столичной подземки модернизировал схему идентификации пользователей. Теперь пользователи могут не ждать прихода специального кода для подтверждения своего номера мобильного телефона.

Новая схема работает по следующему принципу: пользователь вводит номер своего мобильного телефона и нажимает кнопку "Подтвердить". Запускается режим отправки SMS, в появившемся окне пользователю нужно написать любой текст и нажать кнопку "Отправить". Номер в строке "получатель" появится автоматически. Провайдер исключил из идентификации пользователя лишний шаг. Теперь вместо ввода номера, получения сообщения с паролем и ввода кода, нужно только набрать свой телефон и отправить SMS.

Закончить авторизацию можно даже после выхода из метро. Отправка SMS производится не на короткий номер, поэтому услуга доступна владельцем всех тарифных планов. "Стоимость исходящего сообщения полностью соответствует тарифному плану абонента, никаких дополнительных надбавок нет", – подчеркнул представитель провайдера.

Беспроводной интернет действует на всех линиях столичной подземки. Сейчас "серфить" в сети можно только вовремя поездки в вагоне, но провайдер метрополитена обещал в ближайшее время протестировать подключение и на "нескольких пересадочных станциях".

Недавно компания "Максима Телеком" подключила на стартовой странице Wi-Fi сервис поиска частных врачей. А ранее для пользователей подземного интернета уже разработали сервис знакомств и бронирования билетов в кино.