Открылась станция метро "Парк культуры"

Фото: Георгий Полищук, Москва 24

Станция "Парк культуры" кольцевой линии московского метрополитена в субботу открыла двери для пассажиров после реконструкции, которая длилась больше года.

Отремонтированная станция встречает современными турникетами, которые установили взамен старых, обновленными билетными кассами. Возле касс установлено четыре автомата по продаже проездных билетов. Пройдя через турникеты и спустившись по эскалаторам, из-за срыва поставок которых открытие станции и переносили несколько раз, пассажиры оказываются на платформе, которая также претерпела изменения - теперь она выглядит практически так же, как и в далеком 1950 году, когда впервые приняла пассажиров.

На станции также проведена реконструкция всех служебных помещений вестибюля, проложены новые кабельные, сантехнические, противопожарные и вентиляционные коммуникации, сообщает РИА Новости.

"Облик станции изменился достаточно заметно. Во-первых, это полная замена эскалаторов. Изменились мелкие детали. Например, изображение Горького покрасили, усилился свет, заменены кассы, заменены турникеты", - передает сайт телеканала "Вести" слова координатора общественного движения "Архнадзор" Юрий Егоров.

Напомним, "Парк культуры" закрыли для входа и выхода пассажиров 5 февраля 2011 года в связи с необходимостью провести капремонт и заменить эскалаторы, технический срок эксплуатации которых истек. Первоначально открытие было намечено на 28 декабря прошлого года, потом его отложили на первый квартал 2012 года из-за срыва поставок эскалаторного оборудования, а позднее вновь перенесли - уже на апрель.

Станция была открыта 1 января 1950 года, в составе первого участка кольцевой линии "Парк культуры" - "Курская". Станция названа по расположенному рядом ЦПКиО имени Горького. В будни ей пользуются около 100 тысяч человек.