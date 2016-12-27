Поезда не ходят на участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: ТАСС/Вышинский Денис

Движение поездов нарушено на участке Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.

Поезда не ходят на участке от станции "Планерная" до "Спартак". В обратную сторону составы ездят с увеличенными интервалами. Кроме того, из-за отсутствия движения закрыты входы на станции "Планерная" и "Сходненская".

На отрезке от станции "Планерная" до "Октябрьского Поля" увеличены интервалы движения. А от "Котельников" до "Спартака" движение осуществляется штатно.

Для проезда вдоль станций северного участка пассажиров просят пользоваться наземным транспортом и МЦК.