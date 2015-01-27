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27 января 2015, 14:54

На время закрытия "Бауманской" отменят платную парковку

метро реконструкция Бауманская платные парковки

Фото: M24.ru

По маршруту следования компенсационных автобусов на время закрытия метро "Бауманская" отменят платную парковку. Об этом сообщил представитель Центра организации дорожного движения Владимир Кашеваров.

По его словам, список улиц будет определен до конца недели, передает корреспондент M24.ru.

В период закрытия "Бауманской" организуют дополнительные маршруты наземного транспорта. Для удобства жителей района запустят компенсационные маршруты - автобусный экспресс "М" и трамвай "Б". Они будут курсировать до ближайших станций: "Чкаловская", "Курская", "Электрозаводстка", "Комсомольская", "Красносельская", "Красные ворота", "Авиамоторная" и "Китай-город". Для общественного транспорта будет организована выделенная полоса.

Закрытие станций метро в 2015 году

Напомним, станцию "Бауманская" закроют на ремонт 8 февраля. По словам первого замруководителя метрополитена Юрия Дегтярева, исторический облик станции метро будет полностью сохранен.

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Вновь воспользоваться платформой станции пассажиры смогут только через 11 месяцев. "Бауманскую" ждут глобальные изменения. Там установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. На станции сократят ширину балюстрады и вместо трех будет 4 эскалатора.

Также будет отремонтирован вестибюль: отреставрируют потолки, лоджии главного фасада, купола, стены, скамейки, заменят полы. Кроме того, на "Бауманской" могут восстановить подписи Сталина под фразой "Фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой лагерь".

27 января сотрудники метрополитена начали раздавать пассажирам листовки с информацией о предстоящем закрытии станции. Там указаны сроки работ, а также рекомендации по компенсационным маршрутам.

Сюжет: Ремонт станции метро "Бауманская"

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