10 вопросов: Максим Ликсутов – о метро, парковках и электромобилях

Выделенная парковка для электромобилей и ввод электробусов, новые дорожные знаки и получение резидентных разрешений на парковку. Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов ответил на 10 вопросов москвичей.

С нелегальными перевозчиками будут бороться с помощью экологических дорожных знаков

Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей

Дорожные знаки, ограничивающие проезд автомобилей определенного экологического класса, появятся в Москве в конце 2018 — начале 2019 годов. Они будут распространять действие на грузовые автомобили и автобусы и помогут городу бороться с нелегальными перевозчиками. Об этом сказал Максим Ликсутов, отвечая на вопросы москвичей в студии телеканала “Москва 24”.

Речь идёт о знаках “Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств”, “Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей” и табличке “Экологический класс транспортного средства”.

“Скорее всего, потребуется для нас весь 2018 год, чтобы подготовиться и вовремя всех известить о изменениях (в правила дорожного движения — прим. ред.), которые будут. Но сразу хочу сказать, что эти изменения в Москве не коснутся личного транспорта. Они будут касаться только грузовиков и автобусов, которые приезжают из-за пределов города Москвы”, — отметил заместитель мэра.

Он добавил, что появление в городе новых знаков и “возможность автоматического выставления штрафов за экологию” позволит повлиять на работу нелегальных автобусов, которые “приезжают из-за пределов города Москвы и находятся вне закона”.

Выделенные бесплатные парковки для электромобилей

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Улучшить экологическую ситуацию в городе глава Дептранса рассчитывает и дополнительными льготами для владельцев электромобилей. Рядом с зарядками для электротранспорта появятся выделенные бесплатные парковки.

“Москвичи привыкли — есть места парковки только для автомобилей такси. Теперь будет хотя бы одно место около электрической зарядки, которое занимать может только электрическая машина”, – сказал Ликсутов. Он уточнил, что парковка для электромобилей в Москве бесплатная с 2013 года – тогда началось введение платных парковок в Москве.

Руководитель департамента транспорта добавил, что в Москве и Московской области около тысячи электромобилей. И выразил надежду, что с появлением выделенной парковки эта цифра вырастет.

В московском метро ежедневно досматривают четверть миллиона пассажиров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Один из вопросов поступил по поводу необходимости досмотра пассажиров в метро. Максим Ликсутов призвал относиться к этой мере с пониманием, так как она регламентирована законом. Он уточнил, что за один рабочий день в метро досматриваются порядка 250 тысяч пассажиров, и это “выборочный просмотр”.

“В общей сложности 10,5 тысячи сотрудников службы безопасности метро и органов полиции задействованы в этой работе каждый день”, — сказал Максим Ликсутов. “Наверное, это может доставлять неудобства для людей, которые едут с багажом, но поверьте, это вынужденная вещь”, – добавил он.

Обещанные электробусы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Уже в 2018 году на некоторых московских маршрутах можно будет увидеть первые электробусы, сказал глава департамента. "Мэр Москвы дал нам поручение о том, чтобы мы внесли изменения в нашу государственную программу, предусмотрев закупку только электробусов с 2021 года. Сейчас правительство Москвы вместе с крупнейшими российскими автопроизводителями готовят конкурс, который мы объявим в этом году, на покупку ежегодно около 300 электробусов в течение 2018-го, 2019-го и 2020 годов", – отметил он.

По словам Ликсутова, после того, как власти получат эти электробусы, Москва станет одним из крупнейших в мире городов по количеству общественного электрического транспорта на маршрутах внутри города. "Мы испытываем разные образцы, дорабатываем их вместе с производителями, даже иностранные компании присылают нам на тестовые испытания свои машины, – добавил он. – Цель у нас одна – выбрать то техническое решение, которое позволит работать в разных климатических условиях, непростых условиях Москвы".

Сейчас такое решение разрабатывается совместно с крупнейшими автопроизводителями и российскими институтами. "Оно точно есть, и уже некоторые образцы, которые мы испытываем, показывают свои неплохие технические характеристики", – уточнил Ликсутов.

Одно из главных условий – российское производство. Закупаться будут только электробусы, произведенные на территории РФ. Так что покупка 300 единиц ежегодно уже в 2018-м даст возможность на некотрых маршрутах увидеть первые электрические автобусы.

Грузовой каркас

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Сейчас грузовой каркас в качестве эксперимента введен на некоторых улицах трех округов столицы. По словам местных жителей, дышать стало значительно легче. Но на какие новые места в городе в дальнейшем распространится это ограничение, станет известно немного позже. «По просьбе жителей мы выбрали часть улиц (особенно это касается жилых массивов), где запретили, подчеркиваю, транзитное движение грузовых автомобилей (то есть, если машина едет в ближайший магазин привезти продукты, либо в школу, то это возможно – для этого должна быть транспортная накладная и путевой лист). Но транзитное движение запрещено, особенно это касается узких улиц, где проживают жители, где эти грузовики вносят дискомфорт и загрязняют окружающую среду», – пояснил глава департамента.

На сегодняшний день власти стоят перед следующим этапом дальнейшего распространения грузового каркаса. "Но нам бы хотелось, конечно, побольше поработать вместе с жителями, рассмотреть их мнение, точку зрения: какие улицы, они считают, должны попасть в эти ограничения, какие не должны, – подчеркнул он. – Поэтому мы еще возьмем время до конца года и после обязательно представим свое мнение и консолидированное мнение москвичей».

Схема движения возле платформы Лось

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Жители Лосиноостровского района жалуются, что после изменения схемы движения возле платформы Лось им стало неудобно ожидать транспорт – приходится перебегать дорогу с одной стороны на другую, так как там сильно разнесены остановки попутных маршрутов.

Максим Ликсутов заявил, что знает об этой проблеме, так как горожане обращались с таким вопросом. Он отметил, что основной целью изменений было развести из одной точки несколько маршрутов, чтобы не было скопления автобусов около одного остановочного пункта.

"Однако мы увидели, что это неудобно, поэтому было принято решение, что до 1 сентября изменения будут внесены, и эти противоречия в движении будут устранены. До 1 сентября все необходимые работы будут сделаны, то есть маршрутная сеть будет изменена", – заключил Ликсутов.

Обновление подвижного состава на Таганско-Краснопресненской линии метро и других ветках

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Максим Ликсутов рассказал, какая судьба ждет составы, которые заменили на поезд "Москва" – утилизируют ли их или пустят на другие ветки.

"Поезд "Москва" – уникальный по качественным характеристикам, это один из лучших поездов в мире с учетом технических параметров и качества перевозки пассажиров. Поэтому первая задача, которая стоит перед нами – полное обновление составов на Таганско-Краснопресненской линии, как самой загруженной линии Московского метрополитена. А поезд "Москва", помимо удобств, дает еще 15 процентов больше пространства для пассажиров", – заявил Ликсутов.

Он отметил, что до конца года обновят эту ветку, а уже затем приступят к другим линям метро для того, чтобы пассажиры на всех линиях получили новый подвижной состав. "За период с 2010 года мы закупили 1600 новых вагонов. Если сравнить Московский метрополитен с другими метро мира, это обновление больше, чем все обновление метро Лондона или Нью-Йорка вместе взятых", – заметил Ликсутов.

Он напомнил, что Сергей Собянин поставил задачу как можно быстрее обновлять линии метрополитена новыми составами, поэтому программа будет продолжена. "У нас есть четкий план до 2012 года, какие поезда придут. В 2018 году поезда "Москва" появятся на Замоскворецкой линии метро", – заключил заммэра.

73 процента поездок в метро оплачиваются картой "Тройка"

Фото: m24.ru

73 процента всех поездок на столичном метрополитене оплачиваются картой “Тройка”. Москвичи пользуются электронными билетами больше, чем жители всех остальных городов мира, заявил Ликсутов.

“73 процента всех поездок на московском метрополитене (оплачиваются) картой “Тройка”. Это лучший в мире показатель по проценту проникновения электронного билета в транспортную систему”, — сказал заместитель мэра. Он добавил, что в сравнении с жителями Берлина, москвичи “в три раза больше пользуются современными способами оплаты” проезда.

Кроме того, уже на всех станциях метро есть считыватели для бесконтактной оплаты проезда: “По одному на каждый турникетную линию”. “Все самые современные способы, которые только в мире будут, в московском транспорте будут в первую очередь”, — пообещал вице-мэр.

Резидентное разрешение на парковку можно оформить на три года

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Резидентное разрешение на парковку в Москве можно оформить сразу на три года. Эта норма действует с осени прошлого года, но один из вопросов, поступивших к Максиму Ликсутову, касался необходимости регулярно продлевать это разрешение. “Оригинал документа приходится носить каждый год”, — пожаловалась Людмила Алексеевна.

“С 1 ноября 2016 года вы можете получить резидентное разрешение сразу на три года. Причем оплачивать вы можете как сразу за три года, так и частично. Один раз предоставив документы, причем это можно сделать и в МФЦ либо на портале pgu.mos.ru, вы на три года забываете все вопросы, связанные с парковочным пространством и вашим резидентным разрешением. Поэтому очень рекомендую это сделать заранее”, — обратился Ликсутов к приславшей вопрос москвичке.

По его данным, возможностью оформить резидентное разрешение на три года воспользовались уже 75 процентов москвичей. Всю информацию о том, как это сделать, можно найти на сайте parking.mos.ru или, позвонив в колл-центр транспортного комплекса с мобильного телефона по номеру 3210.

Эвакуация машин, припаркованных без номеров

Фото: m24.ru/Фото: Евгения Смолянская

Автомобилей, брошенных на улицах Москвы без номеров, стало в 2,5 раза меньше после проведения ряда мер, заявил Ликсутов. "В первую очередь, для нас это вопрос транспортной безопасности, обеспечения нормальной работоспособности города, и к этим вопросам будем относиться крайне жестко и принципиально, – подчеркнул он. – Могу сказать, что уже с мая, когда была активная фаза наведения порядка и жесткого реагирования на такие случаи, количество автомобилей, которые бросают без номеров и которые мы фиксируем, стало в 2,5 раза меньше на улично-дорожной сети".

Глава ведомства предупредил, что работа будет продолжена до тех пор, пока хоть одна машина будет находиться без номеров на улично-дорожной сети вблизи мест, где москвичи гуляют, работают, живут. "Это принципиальная наша позиция", - добавил он.

Стоимость такси и неудобства из-за работ по программе "Моя улица"

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

По словам Максима Ликсутова, за первое полугодие 2017 года средний чек на такси в Москве не изменился, он составляет 450 рублей.

"По статистике, это один из самых низких показателей в Европе за счет высокой конкуренции в Москве", – отметил заммэра. Он добавил, что правительство по-прежнему дает субсидии таксомоторным компаниям, и это также играет свою роль в ценовой политике.

Что касается неудобств из-за работ по "Моей улице", Ликсутов отметил, что работы скоро закончатся и улицы откроют. "Все неудобства забудутся, а широкие тротуары и удобные дороги останутся навсегда", – сказал чиновник.

Он также заметил, что опыт предыдущих лет показывает: после открытия обновленных улиц и набережных количество пешеходов на них увеличивается в два, в три, а то и в четыре раза.