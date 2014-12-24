18 сельскохозяйственных рынков столицы переедут в капитальные здания

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В Москве осталось 18 сельскохозяйственных рынков, которые должны "переехать" в капитальные здания, иначе их закроют. Об этом M24.ru рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Госдума накануне приняла в окончательном чтении законопроект, который продлил на год - до 1 января 2016 года - дату к которой рынки в городах-миллионниках должны быть переведены в капитальные строения. Иначе рынки пришлось бы закрывать уже сейчас. Москва также намерена модернизировать деятельность Царицынского и Лефортовского рынков, рядом с которыми будут построены транспортно-пересадочные узлы. Эти рынки получат единый стиль, навигацию и программы лояльности для покупателей.

"В Москве осталось 18 рынков с некапитальными строениями. Это сельскохозяйственные и смешанные рынки: например, "Бор-1", "Афганец", рынок на Часовой улице. Закон должен продлить для Москвы срок перевода рынков в капитальные строения - до 1 января 2016 года", - сказал Немерюк. Всего в столице действует 53 рынка.

Немерюк отметил, что власти не раз вели переговоры с собственниками рынков, которые "дотянули до последнего". Теперь же у них будет еще год на строительство капитальных зданий. Однако законопроект, дающий им эту "отсрочку", еще должен одобрить Совет Федерации, а также подписать президент.

Во вторник, 23 декабря, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о розничных рынках. Он продлил срок перевода сельскохозяйственных рынков в капитальные строения до 2016 года в городах-миллионниках, в том числе и в Москве. Остальные регионы сами определят сроки застройки. Ранее предполагалось, что сельскохозяйственные рынки "переедут" в капитальные здания уже с 1 января 2015 года.

Между тем Москва намерена разработать новую концепцию коммерческой деятельности городских сельскохозяйственных рынков - Лефортовского и Царицынского. Торговые объекты находятся в 100 метрах от станций метро "Царицыно" и "Авиамоторная". Рядом планируется построить транспортно-пересадочные узлы. В департаменте городского имущества напомнили, что эти рынки "закреплены за метрополитеном". Главный архитектор подземки Владимир Коротаев пояснил M24.ru, что сельхозрынки рынки, расположенные рядом с ТПУ, могут превратиться в современные торговые площади, поменять стиль.

"В каждом конкретном случае будет свое решение. Проекты ТПУ могут быть разработаны в 2015 году. Какие-то торговые объекты могут быть снесены, другие могут реорганизовать или реконструировать", - сказал Коротаев.

Новую концепцию развития Царицынского и Лефортовского рынков разработает ГУП "МосгортрансНИИпроект". Для них планируется создать единый фирменный стиль оформления и современную систему навигации. Для покупателей разработают программы лояльности. На рынках станут проводить ярмарки и праздники для привлечения клиентов. Будет проведен анализ существующий недостатков в организации торговли. Специалисты пройдут по рынкам и сфотографируют все "проблемные точки". Часть рыночной площади займут гостиницы. К концу марта 2015 года эксперты должны проанализировать, какие торговые площади необходимо оставить на рынках, какие арендные ставки на будут выгодны городу, нужны ли рядом гостиницы и сколько может стоить проживание там.

Лефортовский рынок вместе с Даниловским, Кунцевским и Велозаводским был выставлен на продажу в 2012 году за 7,5 млрд рублей. Торги несколько раз переносились, цена снизилась на треть, но потенциальных покупателей

Лефортовский рынок вместе с Даниловским, Кунцевским и Велозаводским был выставлен на продажу в 2012 году за 7,5 млрд рублей. Торги несколько раз переносились, цена снизилась на треть, но потенциальных покупателей не нашлось . В итоге Велозаводский и Кунцевский рынки были переданы ВТБ в обмен на акции ОАО "Энергокомплекс" - компании по строительству электроподстанций. На их месте возведут современные торговые центры. Для Даниловского рынка по-прежнему ищут инвестора. Лефортовский, Царицынский и Выхинский рынки были переданы московскому метрополитену для строительства ТПУ.



Глава комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по оптовой и розничной торговле Михаил Мандалян поддержал перенос сроков перевода сельхозрынков в капитальные строения. "Это отличная новость. Учитывая сложную экономическую ситуацию, надо идти навстречу предпринимателям. Если где-то открытый рынок сильно мешает, можно точечно решать вопрос. Думаю, все московские рынки за год успеют стать капитальными строениями", - сказал Мандалян.

Руководитель отдела исследований Cushman & Wakefield Денис Соколов считает, что рынки вблизи крупных транспортных объектов действительно нуждаются в обновлении. "Часто торговые площади на рынках используются неэффективно, нет нормального контроля качества продуктов, - пояснил эксперт. - В европейских городах работают сезонные рынки, где продают свою продукцию местные фермеры. На наших рынках в основном торгуют теми же импортными товарами, что и в супермаркетах". По словам Соколова, рядом с ТПУ должны быть комфортные условия для совершения покупок. Однако торговля не должна мешать транспортным потокам. Арендные ставки на таких объектах должны составлять 10-15% от оборота точки. "Обычно же продуктовых рынках берут от 1 тысячи рублей в день за место", - сказал аналитик.

Он добавил, что возле рынков должны располагаться гостиницы среднего сегмента. "Таких отелей не хватает в Москве. Нужна не просто хостел или ночлежка, а нормальная гостиница. Например, в районе Царицыно есть своя культурная среда, музей-заповедник", – пояснил Соколов.

София Сарджвеладзе