Марафон, велопарад, "Круг света": как не попасть в тупик на дорогах и под землей

"Жаркие" выходные ожидают московских автомобилистов, невзирая на осеннюю погоду. Сразу три крупных мероприятия пройдут в городе: фестиваль "Круг света", Московский марафон и Московский велопарад. Ожидаются массовые перекрытия улиц, наземный транспорт поменяет маршруты. Добавьте к этому участок оранжевой ветки метро, который закроется на ремонт. Как разобраться во всех изменениях и составить оптимальный маршрут – читайте в материале m24.ru.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Фестиваль "Круг света"

VI Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в столице с 23 по 27 сентября. В связи с этим в городе ожидаются перекрытия улиц.

С 23 до 25 сентября с 18:00 до 23:00 автомобилисты не смогут проехать по улицам Лебедева и Менделеевской от Ломоносовского до Университетского проспекта.

Проезд закроют и по улице Академика Хохлова от проспекта Вернадского до Менделеевской улицы. Перекрыт будет и Университетский проспект от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта.

Кроме того, автомобилистам запретят проезд по улице Косыгина от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта

Фото: gucodd.ru

С 23 по 27 сентября с 17:00 до 23:00 перекроют проезд по улице Петровка от Дмитровского переулка до Театрального проезда.

Фото: gucodd.ru

24, 25 и 27 сентября с 18:00 до 23:00 автомобилистам запретят проезд по Крылатской улице от дома 8 до улицы Нижние Мневники.

Фото: gucodd.ru

Подписчики сервиса "Мосробот" получат напоминания об ограничениях движения в связи с фестивалем "Круг света" в столице. Электронные письма с напоминаниями отправят 400 тысячам московских водителей.

Праздник коснется не только автомобилистов, но и пассажиров наземного транспорта, который поменяет свои маршруты.Так, с 23 по 25 сентября с 14:00 троллейбусы № 7 до окончания мероприятий будут курсировать от станции метро "Парк Победы" до Озерной улицы (по маршруту троллейбуса № 17).

Автобусы № 57 будут следовать c 14:30 до окончания мероприятий между остановками "Проспект Вернадского" и "Менделеевская улица" в обоих направлениях по проспекту Вернадского и Ломоносовскому проспекту. При следовании к станции метро "Каховская" они будут разворачиваться на проспекте Вернадского на пересечении с улицей Строителей.

Автобусы № 111 будут курсировать с 14:30 до окончания празднования между остановками "Метро "Университет" и "Проспект Вернадского" в обоих направлениях по проспекту Вернадского.

С 15:00 до окончания мероприятий изменится маршрут у автобусов:

№ 1, автобусы будут следовать от конечной остановки "МГУ" в обоих направлениях по Ломоносовскому проспекту, с разворотом на площади Индиры Ганди;

№ 113, автобусы будут брать пассажиров от станции метро "Профсоюзная" до улицы Лебедева;

№ 661, автобусы будут курсировать в обоих направлениях по Ломоносовскому проспекту без заезда к Дворцу культуры МГУ.

Только 24, 25 и 27 сентября с 22:30 до окончания мероприятий автобусы № 135, 229, 271, 626, 732, 829, 832, а также троллейбусы № 19 могут следовать с увеличенными интервалами.

Московский марафон

Московский марафон пройдет 25 сентября. Забег начнется в 09:10 и закончится в 15:30. Маршрут пролегает по набережным Москвы-реки мимо Москвы-сити, по Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу и Тверской улице, по Театральному проезду и под стенами Кремля.

Бегунов ждут две дистанции – 42,2 километра и 10 километров. С более детальной информацией о марафоне можно ознакомиться по ссылке.

Фото: dt.mos.ru

Из-за марафона в столице полностью перекроют следующие улицы:

Новолужнецкий проезд;

Лужнецкая набережная;

улица Хамовнический Вал;

Новодевичья набережная;

Саввинская набережная;

Ростовская набережная;

Смоленская набережная;

Краснопресненская набережная;

Преснеская набережная;

Тестовская улица;

1-й Красногвардейский проезд;

Мантулинская улица;

улица 1905 года;

улица Красная Пресня;

Баррикадная улица;

Новинский бульвар;

Смоленский бульвар;

Зубовский бульвар;

Крымский проезд;

улица Крымский Вал;

Калужская площадь;

улица Большая Якиманка;

Якиманский проезд;

улица Большая Полянка;

улица Серафимовича;

Большой Каменный мост;

Софийская набережная;

Раушская набережная;

Космодамианская набережная;

Большой Устьинский мост;

Яузский бульвар;

Покровский бульвар;

Чистопрудный бульвар;

Сретенский бульвар;

Рождественский бульвар;

Цветной бульвар;

Петровский бульвар;

Страстной бульвар;

Тверская улица;

Тверской бульвар;

Никитинский бульвар;

Тверская улица;

улица Охотный Ряд;

Театральный проезд;

Лубянская площадь;

Новая площадь;

Старая площадь;

Китайгородский проезд;

Москворецкая набережная;

Кремлевская набережная;

Пречистенская набережная;

Фрунзенская набережная;

Лужнецкая набережная;

улица Лужники;

Смоленская улица.

Перекрывать улицы будут поочередно по мере прохода марафонцев. Ограничения начнут вводить в 08:00 и закончат в 15:00. Новолужнецкий проезд в связи с работой стартово-финишного городка будет перекрыт с 07:00 до 17:00.

Маршруты наземного транспорта также изменятся 25 сентября в связи с проведением Московского марафона.

С 6:30 и до окончания мероприятий автобусы будут следовать:

№ 64 – от Песчаной площади до станции метро "Улица 1905 года", обратно с улицы 1905 года по Звенигородскому шоссе, улице Сергея Макеева, далее своей трассой. После 11:00 будут следовать без заезда на Лужнецкую набережную в обоих направлениях;

№ 132, 255 – от стадиона "Лужники" (южный вход) без заезда на Лужнецкую набережную до проезда Девичьего поля, с разворотом через улицу Еланского, проезд Девичьего поля и Большую Пироговскую улицу;

№ Т79 – от Савеловского вокзала до улицы Поликарпова.

С 7:30 и до окончания мероприятий

Троллейбусы будут курсировать:



№ 18 – от Рижского вокзала до Белорусского вокзала;

№ 35 – от улицы Маршала Тухачевского до платформы Беговая;

№ 54, 66 – отменяются.

Автобусы будут следовать:

№ 6, 39 – до станции метро "Улица 1905 года", обратно с улицы 1905 года по Звенигородскому шоссе, улице Сергея Макеева, далее своей трассой;

№ 12 – от станции метро "Тимирязевская" до Белорусского вокзала;

№ 69, 850 – до станции метро "Улица 1905 года", обратно со Звенигородского шоссе по улице Сергея Макеева и улице 1905 года, далее своей трассой;

№ 116 – от остановки "Фили" до гостиницы "Украина";

№ 152 – от Филевского бульвара до станции метро "Филевский парк";

№ 806 – к конечной остановке "Стадион "Лужники" (южный вход)" по Третьему транспортному кольцу (Лужнецкой эстакаде) и Комсомольскому проспекту;

№ Т10 – от Даниловской до Калужской площади, обратно по улицам Коровий Вал, Люсиновской, Павла Андреева, далее своей трассой;

№ Т15 – от ВДНХ (южная) до Суворовской площади;

№ Т39 – от остановки "Фили" до Киевского вокзала;

№ Бк, Бч – от Оружейного переулка до Николоямской улицы;

№ 4, 243 – отменяются.

С 8:00 до окончания мероприятий

Троллейбусы будут следовать:



№ 4, 33, 62 – до Калужской площади;

№ 16, 63 – до станции метро "Таганская";

№ 45 – от 4-й Кабельной улицы до станции метро "Таганская" (от Андроньевской площади по маршруту троллейбуса № 53);

№ 13 – отменяется.

Автобусы будут следовать:

№ 24, 38 – до Самотечной площади;

№ 122 – от станции метро "Сокольники" до Комсомольской площади;

№ 144ц – от станции метро "Теплый Стан" до Калужской площади;

№ Т1 – от станции метро "Нагатинская" до станции метро "Добрынинская";

№ Т9 – от гостиницы "Останкино" до Капельского переулка;

№ Т25 – от проспекта Буденного до Курского вокзала (от Старой Басманной улицы по улице Земляной Вал).

Трамваи № 3, 39 будут следовать до станции метро "Пролетарская".

С 9:00 до окончания мероприятий автобусы будут курсировать:

№ 12ц – от дворца спорта "Мегаспорт" до Белорусского вокзала;

№ 25 – от Нагорного бульвара до улицы Балчуг;

№ Т2 – от остановки «Фили» до станции метро "Александровский Сад" (от Арбатской площади по улице Знаменка и Моховой улице);

№ Т31 – от стадиона "Лужники" (южный вход) до станции метро "Кропоткинская".

Московский велопарад

IX Московский велопарад 2016 состоится в столице 24 сентября. Велосипедисты проедут по столичным набережным. Они стартуют в 12:00 с Останкинского проезда, финиш назначен в парке Красная Пресня. Подробности о мероприятии можно узнать здесь.



Фото: dt.mos.ru

Из-за велопарада в столице перекроют следующие улицы:

Звездный бульвар;

дублер проспекта Мира;

улица Космонавтов;

улица Бориса Галушкина;

Ростокинский проезд;

проспект Ветеранов;

Русаковская набережная;

Рубцовская набережная;

Лефортовская набережная;

набережная Академика Туполева;

Сыромятническая набережная;

Костомаровская набережная;

Полуярославская набережная;

Серебряническая набережная;

Устьинская набережная;

Москворецкая набережная;

Кремлевская набережная;

Пречистенская набережная;

Фрунзенская набережная;

улица Хамовнический Вал;

Новодевичья набережная;

Саввинская набережная;

Ростовская набережная;

Смоленская набережная;

Краснопресненская набережная;

улица 1905 года;

Мантулинская улица.

Перекрывать движение начнут в 11:00. Участки будут перекрывать и открывать по мере проезда колонн.

Будет перекрыта одна полоса на участке Останкинского проезда от проспекта Академика Королева до дублера проспекта Мира с 06:00 до 19:00. Также ограничат движение на участке Мантулинской улицы от улицы 1905 года до 1-го Красногвардейского проезда. Здесь также перекроют одну полосу, ограничение будет действовать с 12:00 до 18:00.

24 сентября из-за Московского велопарада изменятся маршруты наземного транспорта.

С 10:00 до окончания мероприятия автобусы № 85 от остановки "Останкинский пруд" будут курсировать в обоих направлениях по улице Академика Королева и Останкинскому проезду, далее своей трассой.

С 11:00 до окончания мероприятия автобусы будут следовать:

№ 33 – при следовании от остановки "ВДНХ (южная)" по Продольному проезду, улице Бориса Галушкина и проспекту Мира, далее своей трассой;

№ 93, 136 – при следовании от остановки "ВДНХ (северная)" по Продольному проезду, улице Бориса Галушкина и проспекту Мира (без заезда к станции метро "ВДНХ"), далее своей трассой;

№ 903 – от Холмогорской улицы до улицы Сергея Эйзенштейна, с разворотом над тоннелем в районе улицы Бориса Галушкина;

№ Т9 – от гостиницы "Останкино" до ВДНХ (южная).

Троллейбусы будут следовать:

№ 14 – от Электрозаводского моста до Комсомольской площади;

№ 37 – от гостиницы "Останкино" до ВДНХ (южная).

С 12:00 до окончания мероприятия автобусы будут следовать:

№ 4, 243 – от остановки "Красногвардейский бульвар" в обоих направлениях по Шмитовскому проезду, улицам Трехгорный Вал и Заморенова до станции метро "Краснопресненская";

№ 12 – от станции метро "Тимирязевская" до улицы Трехгорный Вал (от остановки "Улица Трехгорный Вал" по улице 1905 года и далее по улице Пресненский Вал обратно к станции метро "Тимирязевская");

№ 12ц – от дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской площади;

№ 64, 132, 255 – от остановки "Стадион "Лужники" (южный вход)" по Комсомольскому проспекту и улице Хамовнический Вал, далее своей трассой;

№ 116 – от остановки "Фили" до гостиницы "Украина";

№ 144ц – от станции метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник";

№ Т2 – при следовании к станции метро "Александровский сад": от Арбатской площади по улице Знаменка и Моховой улице, далее своей трассой.

Троллейбусы будут следовать:

№ 16, 63 – до станции метро "Таганская";

№ 45 – от 4-й Кабельной улицы до станции метро "Таганская" (от Андроньевской площади по маршруту троллейбуса № 53).

Автобусы № 75, 286, Ш1; троллейбусы № 13, 48, 76; трамваи № 4л, 4пр, 11, 25 могут следовать с увеличенными интервалами.

Автобусы № Т79 с 13:00 до окончания мероприятия тоже могут следовать с увеличенными интервалами.

Что перекроют еще

Еще несколько улиц перекроют не из-за марафона, велопарада или фестиваля. С 26 сентября до 14 откября ограничат движение но улице Плющиха в районе дома 11. Рабочие перекроют две полосы в связи с реконструкцией инженерных сетей.

Фото: gucood.ru

В связи с реконструкцией здания на Остоженке на участке от дома 4 до дома 8 перекроют одну полосу. Ограничение будет действовать с 24 сентября до 13 ноября по субботам и воскресеньям круглосуточно.

Фото: gucood.ru

На улице Хамовнический Вал в районе пересечения с Лужнецким проездом перекроют полосу из-за ремонта инженерных сетей. На первом участке – с 27 сентября по 25 октября, а на втором – с 5 до 31 октября.

Фото: gucood.ru

В Новокосино из-за религиозного мероприятия 25 сентября полностью перекроют Суздальскую улицу с 08:00 до 13:00.

Фото: gucood.ru

Как еще изменятся маршруты наземного транспорта

24 сентября московские армейцы примут "Краснодар" на домашнем стадионе в рамках 8 тура чемпионата России по футболу. В Мосгортрансе предупредили, что с 18:30 до окончания соревнования автобусы № 48 и 175 могут следовать с увеличенными интервалами.

То же самое касается 48-го автобуса, но уже 27 сентября. В этот день "ЦСКА" сыграет с английским "Тоттенхэмом" в Лиге Чемпионов. Интервалы движения будут увеличены с 23:00 до окончания мероприятия.

Для удобства москвичей с 24 сентября изменит свой маршрут автобус № 882н. Отныне автобусы будут следовать по маршруту "Метро "Теплый Стан" – Николо-Хованское".

Трасса следования пройдет от станции метро "Теплый Стан" в обоих направлениях по Профсоюзной улице и Калужскому шоссе до остановки "Газопровод" и далее по Николо-Хованской улице до остановки "Николо-Хованское".

На участке от Калужского шоссе до Николо-Хованского появятся остановки "Николино" – при следовании к Николо-Хованскому – и "Николин парк".

Режим работы:



по рабочим дням – с 5:45 до 0:50;

по выходным дням – с 5:45 до 1:05.

Из-за массовых мероприятий 25 сентября с 17:30 до окончания акций отменяется движение автобусов № 248, 904 по дублеру Волоколамского шоссе. Автобусы будут следовать по Волоколамской эстакаде в обоих направлениях.

Отменяются остановки:



"Метро "Тушинская" – для маршрутов автобуса № 248, 904 в обоих направлениях;

"Сходненский тупик" – для маршрута автобуса № 248 в обоих направлениях;

"Клуб имени Чкалова" – для маршрута автобуса № 248 при следовании в центр.

Посадка и высадка пассажиров на маршрутах автобуса № 248, 904 будет осуществляться на остановках:

"Клуб имени Чкалова" – при следовании из центра;

"Река Сходня" – при следовании в центр.

Автобусы маршрутов № 2, 210, 266, 400т, 614, 631, 640, 741, 777, 930 могут следовать с увеличенными интервалами.

С 24 сентября продлевается маршрут автобуса № 707к "Метро "Саларьево" – Улица Федосьино" до микрорайона Переделкино Ближнее.

Также с 24 сентября продлевается маршрут автобуса № 600 "Метро "Теплый Стан" – Хованское кладбище" до метро "Саларьево". При этом самих автобусов на маршруте № 600 станет больше. Автобусы будут работать по всем дням недели с 6:00 до 22:00.

Отменяется маршрут автобуса № 802 "Метро "Саларьево" – Хованское кладбище".

Метро

25 сентября на ремонт закроют центральный участок Калужско-Рижской линии. Станции "Сухаревская", "Тургеневская", "Китай-Город" и "Третьяковская" будут закрыты для входа и выхода пассажиров. Откроются станции в понедельник 26 сентября в 5:30 утра.Рабочие проведут здесь капитальный ремонт путей.

Фото: mosmetro.ru

На время ремонта поезда будут курсировать только на участках "Медведково" – "Проспект Мира" и "Октябрьская" – "Новоясеневская". Станции "Октябрьская" и "Проспект Мира" будут работать только для перехода на Кольцевую линию. Также будут закрыты переходы между станциями "Тургеневская" – "Чистые пруды" и "Тургеневская" – "Сретенский Бульвар".

До 24 ноября по утрам не будет работать на вход и выход пассажиров станция метро "Кузнецкий мост". На станции будут вести работы по ремонту эскалаторов. В столичной подземке предложили пассажирам пользоваться входом и выходом на станции "Лубянка" красной ветки.

Несколько вестибюлей метро закроют на ремонт в рамках программы благоустройства в предстоящие выходные.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

С 22:00 23 сентября до открытия метро в понедельник, 26 сентября, для пассажиров закроют северный вестибюль станции "Тульская" – со стороны последнего вагона из центра. Вход и выход – через южный вестибюль.

С 00:00 24 сентября, до открытия метро 26 сентября, не будут работать эскалаторы на станции "Кожуховская". Пассажирам предлагают воспользоваться лестницей.

С 01:00 24 сентября, до открытия метрополитена в понедельник, 26 сентября закроют:



западный вестибюль станции "Новогиреево" со стороны последнего вагона из центра. Пассажиры смогут воспользоваться восточным вестибюлем;

северный вестибюль станции "Владыкино" со стороны первого вагона из центра. Вход и выход будет осуществляться через южный вестибюль.

С 02:00 24 сентября, до открытия метро 26 сентября, для пассажиров закроют:



вестибюль станции "Тургеневская". Пассажирам предлагают воспользоваться соседними станциями "Сретенский бульвар" и "Чистые пруды";

южный вестибюль станции "Марьино" со стороны первого вагона из центра. Вход и выход будет осуществляться через северный вестибюль;

южный вестибюль станции "Планерная" со стороны последнего вагона из центра. Вход и выход – через северный вестибюль;

южный вестибюль станции "Водный стадион" со стороны последнего вагона из центра. Пассажиры смогут воспользоваться северным вестибюлем.

С 00:00 воскресенья, 25 сентября, до открытия метро 26 сентября, для пассажиров закроют южный вестибюль станции "Черкизовская" – со стороны последнего вагона из центра. Северный вестибюль продолжит работу.