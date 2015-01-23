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23 января 2015, 17:44

Станции и линии: что и когда будут закрывать в метро в 2015 году

метро ремонт эскалаторы новые станции метро

Фото: M24.ru

В 2015 году в закроют на ремонт четыре станции столичного метрополитена. Там заменят устаревшие эскалаторы. Ремонт будет длиться 11-12 месяцев. Кроме того, в течение года в городе откроют восемь новых станций метро.

Какие станции закроются

Станция "Бауманская" закроется 8 февраля на 11 месяцев. Во время ремонта поезда по Арбатско-Покровской линии будут проезжать станцию без остановок. "Бауманскую" ждут глобальные изменения. Здесь установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. Также будет отремонтирован вестибюль. Помимо этого, здесь установят современные эскалаторы – вместо трех их станет четыре.

В апреле на год закроют станцию "Проспект мира" Кольцевой линии. Во время проведения работ вход и выход пассажиров будет осуществляться через одноименную станцию Калужской-Рижской линии.

В том же месяце до февраля 2016 года будет закрыта станция "Ботанический сад".

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С июня 2015 года по август 2016 закроют станцию "Фрунзенская". Здесь заменят устаревшие эскалаторы.

Кроме того, в 2015 году внутри Кольцевой линии подземки планируется около 20 "технологических окон" - некоторые участки метро будут перекрывать для капитального ремонта путей.

Первое "технологическое окно" запланировано на 14 февраля на участке Таганско-Краснопресненской линии внутри кольца. Здесь в течение суток будут закрыты все станции.

Напомним, что с 14 января изменился режим работы станции метро "Тверская". Из-за работ по капитальному ремонту эскалатора попасть на "Тверскую" можно только через "Пушкинскую". Вход на станцию будет закрыт до 13 марта.

Какие станции откроются

В 2015 году в Москве планируют открыть семь новых станций метро.

Ожидается, что в начале года заработают станции "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии, а также "Котельники" на "фиолетовой" ветке.

Какие станции метро откроют в 2015 году в Москве

В сентябре запустят станции "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская" на Люблинско-Дмитровской линии .

До конца года на Замоскворецкой линии откроется станция "Технопарк", кроме того, на "зеленой" ветке запланирован запуск станции "Ховрино".

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