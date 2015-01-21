До конца года над всеми выходами из метро появятся козырьки

"В деталях": Как изменятся вестибюли и переходы станций метро

Над всеми выходами из столичного метро до конца 2015 года планируют установить козырьки, защищающие от снега и дождя. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщила замруководителя департамента транспорта Алина Бисембаева.

Козырек представляет собой металлический каркас с пластиковым покрытием. Первые навесы нового образца появились на станциях "Новогиреево", "Калужская", "Перово", "Сходненская" еще в августе 2013 года.

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Напомним, накрывать выходы из станций прозрачными навесами метрополитен планирует в рамках благоустройства более сотни вестибюлей и переходов.

Эксперт организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков признал выбор прозрачных конструкций удачным, так как они пропускают дневной свет. "Если бы навесы были непрозначными, то следовало бы провести к выходам освещение, что привело бы к дополнительным затратам", - сказал Свириденков.

Специалист по общественному транспорту экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев отметил, что навесы над выходами со станций упрощают уборку лестничных сходов. "На выходах из новых станций под лестницей есть обогревательный элемент, а на тех, которые построены до 2000 года, нет. Из-за этого на лестницах быстро скапливается снег, по ним становится сложно ходить", - отметил он. По словам эксперта, станции метро с прозрачными крышами становятся более заметными для пассажиров.