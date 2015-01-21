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Москва 24

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Город

21 января 2015, 17:17

До конца года над всеми выходами из метро появятся козырьки

метро Алина Бисембаева навесы козырьки

"В деталях": Как изменятся вестибюли и переходы станций метро

Над всеми выходами из столичного метро до конца 2015 года планируют установить козырьки, защищающие от снега и дождя. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщила замруководителя департамента транспорта Алина Бисембаева.

Козырек представляет собой металлический каркас с пластиковым покрытием. Первые навесы нового образца появились на станциях "Новогиреево", "Калужская", "Перово", "Сходненская" еще в августе 2013 года.

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Напомним, накрывать выходы из станций прозрачными навесами метрополитен планирует в рамках благоустройства более сотни вестибюлей и переходов.

Эксперт организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков признал выбор прозрачных конструкций удачным, так как они пропускают дневной свет. "Если бы навесы были непрозначными, то следовало бы провести к выходам освещение, что привело бы к дополнительным затратам", - сказал Свириденков.

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Специалист по общественному транспорту экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев отметил, что навесы над выходами со станций упрощают уборку лестничных сходов. "На выходах из новых станций под лестницей есть обогревательный элемент, а на тех, которые построены до 2000 года, нет. Из-за этого на лестницах быстро скапливается снег, по ним становится сложно ходить", - отметил он. По словам эксперта, станции метро с прозрачными крышами становятся более заметными для пассажиров.

Сюжет: Метро 2020

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