Протяженность метро из центра Москвы в Зеленоград может составить 45 километров

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Протяженность линии московского метрополитена до Зеленограда может составить 45 километров. Она пойдет из центра города. Об этом говорится в документах Москомархитектуры.
Власти Москвы подготовили изменения в Генплан Москвы относительно Зеленоградского округа и Некрасовки. Так, к 2025 году построят Третий главный путь Октябрьской железной дороги на участке Крюково – Алабушево, после 2035 года начнут строительство участка высокоскоростной магистрали ВСМ-1 "Москва – Санкт-Петербург".
Помимо этого, в период после 2035 года планируется строительство линии метрополитена из центральной части Москвы в Зеленоград. Она пройдет вдоль Ленинградского шоссе, Панфиловского проспекта до станции "Крюково" Октябрьской железной дороги и далее в район Крюково. Общая протяженность линии должна составить 45 километров, в том числе 10 километров расположится на территории самого Зеленограда. Также здесь построят электродепо для обслуживания новой линии.
Кроме того, власти построят автобусный парк и организуют новые автобусные машруты: к 2035 году – 128,2 километра, в том числе к 2025 году – 126 километров. Дополнительные транспортные развязки появятся на пересечении с Октябрьской железной дорогой в районах платформ Малино (к 2025 году) и Алабушево (к 2035 году).
На базе ж/д станции "Крюково" построят ТПУ. Помимо этого, реконструируют объекты водоснабжения и водоотведения. К 2025 году все жители данных районов будут на 100 процентов обеспечены телефонной связью, отмечается в документах.
В пресс-службе Москомархитектуры уточнили m24.ru, что проект линии метро пока разрабатывается.
Третий пересадочный контур (ТПК) метрополитена планируется запустить в 2020–2021 годах. Участок от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" откроют осенью этого года. Второе кольцо пройдет на расстоянии примерно 10 километров от Кольцевой линии. На ветке длиной 61 километр разместятся 32 станции, 17 из них будут иметь пересадки на другие линии подземки, две – на Московское центральное кольцо и семь – на радиальные железные дороги.
"Строительство метро – положительная динамика развития округа"
Завкафедрой транспортной телематики и робототехники МАДИ Владимир Власов считает, что в Зеленограде необходимо развивать подземный скоростной транспорт.
"Зеленоград – научный город, он развитый и комфортный для жизни. Строительство метро – положительная динамика развития округа. Увеличение числа автобусов не улучшило бы транспортную обстановку. Трассы, ведущие из Зеленограда – то же Ленинградское шоссе – очень загружены. Электрички тоже не справляются с пассажиропотоком", – отметил Власов.
По его словам, к 2035 году количество жителей Зеленограда увеличится примерно на 30 процентов, что также скажется на транспортной нагрузке. На ветке длиной 45 километров можно разместить порядка четырех-пяти станций, заключил собеседник m24.ru.
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