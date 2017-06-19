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19 июня 2017, 00:04

Город

Протяженность метро из центра Москвы в Зеленоград может составить 45 километров

Фото: Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Протяженность линии московского метрополитена до Зеленограда может составить 45 километров. Она пойдет из центра города. Об этом говорится в документах Москомархитектуры.

Власти Москвы подготовили изменения в Генплан Москвы относительно Зеленоградского округа и Некрасовки. Так, к 2025 году построят Третий главный путь Октябрьской железной дороги на участке Крюково – Алабушево, после 2035 года начнут строительство участка высокоскоростной магистрали ВСМ-1 "Москва – Санкт-Петербург".

Помимо этого, в период после 2035 года планируется строительство линии метрополитена из центральной части Москвы в Зеленоград. Она пройдет вдоль Ленинградского шоссе, Панфиловского проспекта до станции "Крюково" Октябрьской железной дороги и далее в район Крюково. Общая протяженность линии должна составить 45 километров, в том числе 10 километров расположится на территории самого Зеленограда. Также здесь построят электродепо для обслуживания новой линии.


Кроме того, власти построят автобусный парк и организуют новые автобусные машруты: к 2035 году – 128,2 километра, в том числе к 2025 году – 126 километров. Дополнительные транспортные развязки появятся на пересечении с Октябрьской железной дорогой в районах платформ Малино (к 2025 году) и Алабушево (к 2035 году).

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На базе ж/д станции "Крюково" построят ТПУ. Помимо этого, реконструируют объекты водоснабжения и водоотведения. К 2025 году все жители данных районов будут на 100 процентов обеспечены телефонной связью, отмечается в документах.

В пресс-службе Москомархитектуры уточнили m24.ru, что проект линии метро пока разрабатывается.

К 2035 году на территории ТиНАО построят две линии метро. Одна ветка пройдет из центра Москвы до станции "Улица Новаторов" Третьего пересадочного контура (ТПК), оттуда линию протянут до административно-делового центра "Коммунарка" в ТиНАО, и далее она дойдет до Троицка и деревни Красная Пахра, которая станет конечным пунктом. Еще одна новая ветка пройдет от станции ТПК "Нагатинский затон" в поселение Рязановское через аэропорт Остафьево и дотянется до деревни Тарасово. Также построят новые станции на продолжении Сокольнической линии: после "Саларьево" появится станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". Всего на присоединенных территориях построят 29 станций и 65 километров путей. Помимо этого, планируется строительство Рублево-Архангельской ветки. Новая линия будет включать в себя семь станций: "Шелепиха", "Улица Народного ополчения", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". Она пройдет от Пресненского района до района Кунцево, а также затронет территории подмосковного Красногорска. В городе достраивают Кожуховскую линию метро. Станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" практически построены, полностью строительство Кожуховской линии планируют завершить до конца 2018 года.

Третий пересадочный контур (ТПК) метрополитена планируется запустить в 2020–2021 годах. Участок от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" откроют осенью этого года. Второе кольцо пройдет на расстоянии примерно 10 километров от Кольцевой линии. На ветке длиной 61 километр разместятся 32 станции, 17 из них будут иметь пересадки на другие линии подземки, две – на Московское центральное кольцо и семь – на радиальные железные дороги.

"Строительство метро – положительная динамика развития округа"

Завкафедрой транспортной телематики и робототехники МАДИ Владимир Власов считает, что в Зеленограде необходимо развивать подземный скоростной транспорт.

"Зеленоград – научный город, он развитый и комфортный для жизни. Строительство метро – положительная динамика развития округа. Увеличение числа автобусов не улучшило бы транспортную обстановку. Трассы, ведущие из Зеленограда – то же Ленинградское шоссе – очень загружены. Электрички тоже не справляются с пассажиропотоком", – отметил Власов.

По его словам, к 2035 году количество жителей Зеленограда увеличится примерно на 30 процентов, что также скажется на транспортной нагрузке. На ветке длиной 45 километров можно разместить порядка четырех-пяти станций, заключил собеседник m24.ru.

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В этом году улицы Зеленограда будут благоустраивать. Основным пунктом программы является благоустройство одного из ключевых городских пространств – площади Юности. Предполагается вернуть ее исторический вид и вновь сделать ее любимым местом встреч и отдыха горожан. Власти также благоустроят 25 детских и спортивных площадок, обновят газоны и асфальтобетонные покрытия, отремонтируют 25 площадок для мусорных контейнеров. Ограждения, лавочки и другие малые архитектурные формы сделают дворовые территории комфортными и безопасными для жителей. На пяти улицах округа сделают новую разметку в целях безопасности движения.
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