Протяженность метро из центра Москвы в Зеленоград может составить 45 километров

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Протяженность линии московского метрополитена до Зеленограда может составить 45 километров. Она пойдет из центра города. Об этом говорится в документах Москомархитектуры.

Власти Москвы подготовили изменения в Генплан Москвы относительно Зеленоградского округа и Некрасовки. Так, к 2025 году построят Третий главный путь Октябрьской железной дороги на участке Крюково – Алабушево, после 2035 года начнут строительство участка высокоскоростной магистрали ВСМ-1 "Москва – Санкт-Петербург".

Помимо этого, в период после 2035 года планируется строительство линии метрополитена из центральной части Москвы в Зеленоград. Она пройдет вдоль Ленинградского шоссе, Панфиловского проспекта до станции "Крюково" Октябрьской железной дороги и далее в район Крюково. Общая протяженность линии должна составить 45 километров, в том числе 10 километров расположится на территории самого Зеленограда. Также здесь построят электродепо для обслуживания новой линии.



Кроме того, власти построят автобусный парк и организуют новые автобусные машруты: к 2035 году – 128,2 километра, в том числе к 2025 году – 126 километров. Дополнительные транспортные развязки появятся на пересечении с Октябрьской железной дорогой в районах платформ Малино (к 2025 году) и Алабушево (к 2035 году).

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На базе ж/д станции "Крюково" построят ТПУ. Помимо этого, реконструируют объекты водоснабжения и водоотведения. К 2025 году все жители данных районов будут на 100 процентов обеспечены телефонной связью, отмечается в документах.

В пресс-службе Москомархитектуры уточнили m24.ru, что проект линии метро пока разрабатывается.

"Строительство метро – положительная динамика развития округа"

Завкафедрой транспортной телематики и робототехники МАДИ Владимир Власов считает, что в Зеленограде необходимо развивать подземный скоростной транспорт.

"Зеленоград – научный город, он развитый и комфортный для жизни. Строительство метро – положительная динамика развития округа. Увеличение числа автобусов не улучшило бы транспортную обстановку. Трассы, ведущие из Зеленограда – то же Ленинградское шоссе – очень загружены. Электрички тоже не справляются с пассажиропотоком", – отметил Власов.

По его словам, к 2035 году количество жителей Зеленограда увеличится примерно на 30 процентов, что также скажется на транспортной нагрузке. На ветке длиной 45 километров можно разместить порядка четырех-пяти станций, заключил собеседник m24.ru.

В этом году улицы Зеленограда будут благоустраивать Основным пунктом программы является благоустройство одного из ключевых городских пространств – площади Юности. Предполагается вернуть ее исторический вид и вновь сделать ее любимым местом встреч и отдыха горожан. Власти также благоустроят 25 детских и спортивных площадок, обновят газоны и асфальтобетонные покрытия, отремонтируют 25 площадок для мусорных контейнеров. Ограждения, лавочки и другие малые архитектурные формы сделают дворовые территории комфортными и безопасными для жителей. На пяти улицах округа сделают новую разметку в целях безопасности движения.