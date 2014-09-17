Утверждены границы десяти транспортно-пересадочных узлов на МКЖД

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти одобрили границы десяти транспортно-пересадочных узлов на Малом кольце Московской железной дороги, сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Сейчас мы разрабатываем механизм финансирования из городского бюджета. Всего на МКЖД планируется построить 31 пересадочный узел", - приводит слова Бочкарева портал Стройкомплекса.

Чиновник отметил, что основное предназначение ТПУ – улучшение условий для пересадки с одного вида транспорта на другой. "Однако времени на пересадку понадобится немного больше, потому что объекты метрополитена, железной дороги и остановки наземного транспорта невозможно уместить на небольшой площади", - подчеркнул Бочкарев.

Он добавил, что в каждом отдельном случае требуется индивидуальный подход и отдельная проработка схемы финансирования.

В Москве запустят легкое метро

Напомним, ранее издание M24.ru сообщало о том, что три станции Малого кольца Московской железной дороги будут подземными - "Лефортово", "Белокаменная" и "Пресня". Для того, чтобы попасть в метро из остальных, наземных станций, нужно будет пройти 250-300 метров. Чтобы пассажиры не "терялись" при пересадке, будет разработана специальная навигация - указатели, электронные табло, напольные и наземные знаки.

Отметим, что движение по малому кольцу в тестовом режиме запустят в конце 2015 года, а регулярное сообщение начнется в 2016 году. Всего на МКЖД будет 31 станция. Запуск пассажирского движения по МКЖД позволит соединить метро с железной дорогой.

Всего до конца 2015 года на МКЖД построят 32 ТПУ. Интерес к строительству проявляют в том числе иностранные компании - из Чехии, Австрии, Турции и Китая. ОАО "МКЖД" также ведет переговоры с 54 российскими девелоперами, которые могут инвестировать в постройку ТПУ, а затем сдавать площади под коммерческие цели.

Добавим также, что власти решили расширить программу строительства транспортно-пересадочных узлов в городе. Вместо 255 ТПУ у станций метро, МКЖД и железнодорожных станций, как планировалось ранее, хотят построить 273.

Дополнительные транспортно-пересадочные узлы, в том числе, капитальные, появятся у недавно запланированных станций подземки, таких, как "Коммунарка" и "Рублево-Архангельское". Кроме того, ТПУ хотят построить у будущих станций скоростного трамвая - "Ивановское", "Северный", "Холмогорская". Ожидается, что транспортно-пересадочные пункты уменьшат время на пересадку пассажиров до 8-10 минут, разгрузят дороги на въездах в Москву на 14-20 тысяч автомобилей в утренний час пик, а также заезды в центр города на 11-16,5 тысяч автомобилей.