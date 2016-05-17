Эскалатор на станции метро "Проспект Мира" закроют на ремонт

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Один из четырех эскалаторов, расположенный в переходе между станциями "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий, закроют на ремонт с 18 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ремонт продлится до 24 июня.

Накануне после капитального ремонта открылся вестибюль станции "Проспект Мира" Кольцевой линии. Вместо трех старых эскалаторов здесь установили четыре новых, а также провели масштабные реставрационные работы.

Напомним, 11 мая на четырех станциях метро закрыли по одному эскалатору. Речь идет о станциях:

"Новокузнецкая" Замоскворецкой линии (выход в город);

"Киевская" Кольцевой линии (выход в город и переход на Филевскую линию);

"Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии (выход в город);

"Павелецкая" Кольцевой линии (выход в город и переход на Замоскворецкую линию).

В конце апреля на ремонт закрылся один из эскалаторов, расположенных в северном вестибюле станции метро "Каширская". Ремонт продлится более месяца – до 26 мая.

Сейчас в связи с заменой эскалаторов закрыты: