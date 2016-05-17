Эскалатор на станции метро "Проспект Мира" закроют на ремонт

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Один из четырех эскалаторов, расположенный в переходе между станциями "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий, закроют на ремонт с 18 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Ремонт продлится до 24 июня.
Накануне после капитального ремонта открылся вестибюль станции "Проспект Мира" Кольцевой линии. Вместо трех старых эскалаторов здесь установили четыре новых, а также провели масштабные реставрационные работы.
Напомним, 11 мая на четырех станциях метро закрыли по одному эскалатору. Речь идет о станциях:
- "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии (выход в город);
- "Киевская" Кольцевой линии (выход в город и переход на Филевскую линию);
- "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии (выход в город);
- "Павелецкая" Кольцевой линии (выход в город и переход на Замоскворецкую линию).
В конце апреля на ремонт закрылся один из эскалаторов, расположенных в северном вестибюле станции метро "Каширская". Ремонт продлится более месяца – до 26 мая.
Сейчас в связи с заменой эскалаторов закрыты:
- до 28 февраля 2017 года: станция "Фрунзенская";
- до 31 августа 2017 года: северный вестибюль станции "Красные ворота" (вход и выход через южный вестибюль).