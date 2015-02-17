Пенсионеров научат обращаться с социальными картами

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Московских пенсионеров научат пользоваться социальными картами. Курсы уже запустили в Центральном округе и планируют проводить по всей столице. Об этом M24.ru сообщили в ГУП "Моссоцрегистр". Тем временем в Мосгордуму поступили десятки обращений от жителей, которые не хотят оформлять карточки по религиозным соображениям. Они требуют вернуть трехдневные льготные проездные в бумаге. В "Банке Москвы" M24.ru пояснили, что готовы ответить на вопросы обеспокоенных граждан, у кредитных организаций давно сформулирован ответ на "чипофобию".

"Если такой вопрос будет задан, мы ответим, что в использовании банковских карт нет ничего плохого. Вообще это старая тема. Подобные претензии периодически возникают у граждан еще с тех пор, как появились первые зарплатные карты", - пояснили в "Банке Москвы", который является эмитентом карты и будет участвовать в курсах.

В кредитной организации отметили, что банки давно выработали стандартный ответ на "чипофобию" пользователей. Например, религиозных граждан беспокоит, что держатели карт получают "цифровые идентификаторы вместо имен, данных при крещении". "Однако на карточке всегда указаны имя и фамилия держателя", - пояснили в "Банке Москвы".

"Пилотный проект" по обучению пенсионеров пользованию социальными картами уже проведен в ЦАО. В пресс-службе ГУП "Моссоцрегистр" отметили, что эксперимент по обучению пенсионеров оказался успешным. Теперь курсы планируется запустить и в других округах. "Результаты и отзывы хорошие, обучение планируется продолжать. Держателям будут рассказывать про все возможности соцкарты", - пояснили в "Моссоцрегистре".

В "Банке Москвы" уточнили, что в районных центрах соцзащиты проводятся компьютерные курсы для пенсионеров. Пожилым людям объясняют, как пользоваться интернетом, электронной почтой и так далее. "Мы предложили рассказать им, как пользоваться социальной картой москвича, платить с ее помощью за квартиру без комиссии и так далее", - сказали в кредитной организации.

Курсы повышения компьютерной грамотности рассчитаны на восемь занятий. О правилах пользования соцкартами пенсионерам рассказывают на заключительном уроке. "Наибольший интерес вызвали темы по удаленному банковскому обслуживанию, безопасности интернет-платежей и возможностям банковского приложения соцкарты", - пояснили в "Банке Москвы".

Отметим, что в конце января председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы Степан Орлов направил письмо в адрес заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Он попросил рассмотреть обращения избирателей, которые не хотят получать социальные карты москвича из религиозных соображений. Депутатам поступило 45 коллективных обращений, в которых жители просят вернуть трехдневные бесплатные проездные на метро и наземный транспорт, которые отменили с 1 января 2015 года. Такие бумажные билеты заменяли социальную карту москвича людям, не желавшим ее оформлять.

По словам члена комиссии по городскому хозяйству и жилищной политики Мосгордумы Инны Святенко, во время перехода на "социальные карты москвича" в столичный парламент приходила масса писем подобного содержания, призывающих отказаться от новых технологий. По словам Святенко, жителям города следуют разъяснять удобство перехода на пластиковые карты.

"Во-первых, персональные данные надежно защищены, во-вторых, картой удобно пользоваться для разных услуг. В больницах тоже переходят на электронные карты, это вызывает недовольство ряда жителей, но гарантирует сохранность данных и ускоряет работу врача", - отметила она. По словам Святенко, всегда есть люди, враждебно реагирующие на новые технологии, однако это не должно останавливать прогресс.

София Сарджвеладзе, Марина Курганская