Судьба столичного монорельса решится в 2015 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Монорельсовая дорога в Москве не будет закрыта до 2015 года. К этому времени рядом с монорельсом появится новая ветка метро, и городские власти примут решение в зависимости от востребованности дороги.

"После 2015 года посмотрим, как будет развиваться метро. По планам, там должна появиться новая ветка, и если пассажир уйдет туда, то будем отдельно принимать решение. Нам пока закрывать то, что есть, не нужно", – сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Напомним, что весной 2012 года появилась информация о возможном демонтаже монорельса. В апреле заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Евгений Михайлов заявил, что линия монорельсовой дороги спроектирована достаточно неудачно.

В июне префект Северо-Восточного административного округа Валерий Виноградов на встрече с жителями опроверг сообщения о закрытии монорельса и заявил, что дорога будет работать в прежнем режиме.

Московская монорельсовая транспортная система - первая в России. Трасса проходит по эстакаде на высоте около шести метров в северной части города - от северного входа ВВЦ до станции метро "Тимирязевская". На линии - шесть станций, расстояние между которыми составляет 700-800 метров. Для линии был разработан специальный подвижной состав.