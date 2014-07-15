Среди погибших в метро были два иностранца

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Среди погибших в аварии на Арбатско-Покровской линии метро были два иностранцы, сообщил на заседании департамента здравоохранения руководитель ведомства Георгий Голухов.

Один из погибших - гражданин Таджикистана, другой - гражданин Китая. Среди пострадавших 79 москвичей, остальные - гости столицы, пишет Агентство "Москва".

Голухов также рассказал, что из 20 погибших при аварии в метро 19 скончались на месте. На данный момент в 14 медучреждениях Москвы находится 136 пострадавших. "Детей не было, был один ребенок с ушибом затылка", - отметил Голухов.

Позже глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что число погибших в аварии выросло до 21 человека, еще пять находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает МИА "Россия сегодня"

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. Три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По словам официального представителя СК России Владимира Маркина, авария могла произойти из-за неисправности вагона или из-за проседания полотна. "Причин может быть несколько: несрабатывание стрелки, проседание полотна, потому что там параллельно ведутся работы на параллельном участке, будем рассматривать версию неисправности самого вагона и все, которые появятся в ходе расследования", - заявил Маркин.

По последним данным, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. В списке пострадавших, опубликованном департаментом здравоохранения, значится 121 человек.

Ранее M24.ru сообщало, что движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии от станции метро "Киевская" до "Молодежной" закрыто в обоих направлениях. Станции "Киевская" и "Молодежная" работают на вход и выход пассажиров, станции "Парк Победы", "Славянский бульвар" и "Кунцевская" закрыты для входа и выхода.

Для пассажиров запущены 150 бесплатных автобусов, еще 50 находятся в резерве. Они курсируют с остановками у станций "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская".